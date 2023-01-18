Сестра Андре не дожила до своего 119-летия всего несколько недель.

Во Франции умерла женщина, которая считалась самым старым человеком в мире. Монахина Люсиль Рэндон дожила до 118 лет.

Свои последние годы сестра Андре (так ее называли во Франции) доживала в доме престарелых. Она родилась 11 февраля 1904 года, сообщает The Washington Post.

Рэндон очень любила вино и шоколад. Известно, что она каждый день выпивала бокал спиртного и лакомилась сладостями. Сестра Андре известна не только тем, что была старейшим человеком в мире. Она также прославилась тем, что стала самым старым пациентом, который переболел коронавирусом.

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В своих интервью Рэндон рассказывала, что она прожила так много лет из-за своей любви к работе. Монахиня любила трудиться, она работала до 108 лет.

Теперь самым старым человеком в мире, по данным Исследовательской группы по геронтологии, является Мария Браньяс Морера. Она живет в Испании и ей 115 лет.

Долгожители и люди, которые прославились во всем мире

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Иране умер "самый грязный" в мире мужчина. За несколько месяцев до смерти Аму Хаджи впервые за десятки лет помылся. До этого он не мылся более 60 лет.

В 2022 году умер старейший мужчина в мире, он не дожил меньше месяца до 113 лет. Свой секрет долголетия рекордсмен объяснял просто: "Спокойная жизнь… и никого не обижай".

А в 2021 году в Одессе загранпаспорт получила 104-летняя горожанка. Проблемы со здоровьем привели к необходимости лечения за рубежом. Поэтому дочь Софии Цуркан обратилась в миграционную службу с просьбой оформить выездные документы ее маме.

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