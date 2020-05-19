Пользователь TikTok снял жуткое видео и прославился в сети
Пользователь TikTok с ником Илюша Хэлп снял жуткое видео. Многие пользователи сети пишут в комментариях, что испугались не на шутку.
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Герой ролика включают и выключают свет в коридоре. Интересно, что во время выключения в дверном проеме появляется темная фигура, а при свете она исчезает.
Но больше всего напугал пользователей TikTok финал этого видео с неожиданной развязкой.
Ролик набрал десятки миллионов просмотров, более четырех миллионов лайков и 30 тысяч комментариев.
@constantinjohn
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Ранее нью-йоркский дизайнер Мансур Гавриель опубликовал фотографию новой пары белых балеток Mansur Gavriel из кожи ягненка, которые рекламировала модель, позируя на бежевом фоне, и вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети.