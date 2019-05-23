"Как из фильма ужасов": ноги модели испугали пользователей Instagram (фото)

Снимок ужаснул поклонников известного дизайнера.

Нью-йоркский дизайнер Мансур Гавриель опубликовал фотографию новой пары белых балеток Mansur Gavriel из кожи ягненка, которые рекламировала модель, позируя на бежевом фоне, и вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети.

Фото доступно в Instagram-аккаунте дизайнера. Снимок ужаснул поклонников дизайнера, пишет Realist.

«Что, черт возьми, происходит со стопой и ногой модели?», - возмутилась одна подписчица в комментариях. «Это действительно болезненное тело, удалите!», - призвала другая. «Это фото похоже на сцену из фильма ужасов, оно чуть не свело меня с ума», - согласился еще один пользователь.

Однако худоба девушки оказалась оптической иллюзией - бежевая ткань, которая заслоняла часть ее левой голени, была точно такого же оттенка, как пол и фон рекламной фотографии.

Как сообщал УНИАН, ранее работник зоопарка в Конго сделал селфи с гориллой в человеческой позе и стал героем сети.