По словам Скотти Килмера, если ухаживать за этим автомобилем, то он прослужит много лет.

Один из самых известных механиков на Youtube Скотти Килмер советует водителям, которые ищут недорогой, но интересный классический автомобиль, обратить внимание на модель, которая известна своей особой надежностью и качеством сборки, пишет Express.

В своем недавнем видео эксперт рассказал о старых автомобилях, которыми до сих пор приятно пользоваться и которые дешево купить. По его словам, Volvo 740 1980-х годов все еще может хорошо ездить после длительного использования.

"Когда говорят, что они уже не делают их такими, как раньше, вот вам отличный пример. Вот старый Volvo с пробегом более 300 000 миль (480 тысяч километров - УНИАН), и он все еще работает достаточно хорошо. Должен сказать, что этот парень [владелец] заключил сделку века. Он купил его за 1 500 долларов и с тех пор проехал на нем более 200 000 миль (320 тысяч километров - УНИАН). Вот что я называю сделкой! Это универсал, и, как видите, это полноразмерный универсал - посмотрите на пространство, которое вы получаете. Вы можете положить очень много вещей в один из них", - подчеркнул Скотти. Видео дня

В издании напомнили, что Volvo 740, который выпускался с 1982 по 1992 годы, был большим семейным седаном и универсалом, который хорошо продавался в большинстве стран мира благодаря своей безопасности и надежности.

Несмотря на то, что в последние годы цены на них резко выросли, ведь они стали более привлекательными для коллекционеров, покупатели могут купить Vol 740 за почти 2 тысячи долларов, а более мощная модель 760 продается по цене до 6,5 тысяч долларов.

Когда автомеханик заглянул под капот, то увидел, что большинство компонентов двигателя все еще были заводскими, за исключением трансмиссии.

"Это хорошие двигатели, они четырехцилиндровые, но когда-то у меня были люди в Техасе, у которых я брал покататься на одном из них, и они спрашивали: "О, это V8 под капотом?", а я отвечал: "Нет, четырехцилиндровый". Гоночные жокеи постоянно перегоняют и перегоняют их, а эти - разрывают прокладку ГБЦ. Этот парень, очевидно, позаботился об этом, и доказательством этого является то, что он проехал более 300 000 миль (480 тысяч километров - УНИАН), и это все еще на оригинальном двигателе. Это многое говорит о том, насколько прочными были эти машины", - добавляет Скотти Килмер.

После чего автомеханик сел за руль машины и заявил, что Volvo 740 едет безопасно, поскольку это один из первых серийных автомобилей, которые оснащены подушками безопасности.

"Раньше это было одним из главных преимуществ Volvo, [они были] чрезвычайно безопасными автомобилями - они были первыми, кто действительно оснастил их подушками безопасности. Вы садитесь в такую старую вещь, как эта, и она может быть старой, но я чувствую себя в безопасности. У меня нет ощущения, что я в маленькой жестянке, в которую что-то ударяется и все заканчивается. Когда мы делаем несколько поворотов, он все еще ведет себя довольно хорошо, как для универсала. Что я слышу? Ничего. Я не слышу подшипников колес, не слышу подшипников трансмиссии, не слышу подшипников двигателя. Это тот тип Вольво, который может проехать более миллиона миль, если о нем заботиться", - заверил Скотти.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее Скотти Килмер рассказал о стильном подержанном автомобиле, который имеет много неисправностей. По его словам, речь идет Range Rover Evoque 2013 года выпуска.

В частности во время осмотра эксперт подключил инструмент для сканирования кодов неисправностей к примеру 2013 года. Он рассказал, что с конкретным автомобилем, который он зафиксировал, был ряд незначительных проблем.

Также Килмер поделился автомобилем, двигатель которого будет работать десятилетиями. В своем недавнем видео на Youtube эксперт показал старый внедорожник Toyota, который проехал почти 650 тысяч километров.

Вас также могут заинтересовать новости: