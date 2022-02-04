Машину нарушителя обложили мусором.

Под Киевом "проучили" очередного "героя парковки", который оставил свой автомобиль рядом с мусорными баками во дворе.

Соответствующие фото опубликовано в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

Жители жилого комплекса отомстили нарушителю тем, что обложили его авто мусором и приклеили на стекло наклейку с сообщением о запрете парковки. Это произошло в городе Вишневое, что неподалеку от столицы.

"Поздравления от местных жителей на капот и лобовое стекло получил явно не местный автовладелец Audi, который припарковался таким образом, что перекрыл доступ к мусорным бакам. Интересно, чего не эвакуировали...?", - говорится в публикации.

Как сообщал УНИАН, на днях в Киеве на Печерске заметили очередного "героя парковки", который оставил свой автомобиль таким образом, что едва не полностью перекрыл тротуар.

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