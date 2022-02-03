Грубое нарушение правил парковки на Печерске / фото: Киев Оперативный
В Киеве на Печерске заметили очередного "героя парковки", который поставил свой автомобиль таким образом, что едва ли не полностью перекрыл тротуар.
Соответствующие фото появились в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.
"Типичный паркун ставит свое "я" выше всех и поэтому решает, что может спокойно и безнаказанно перекрывать своей машиной тротуар. Вот что с такими делать?", - пишет автор публикации. Он уточнил, что фото сделаны на улице Михаила Бойчука.
Киев Оперативный
В комментариях жители столицы предложили свои методы наказания за подобные нарушения:
- "Для начала штраф 680 гривен. В случае повторного нарушения двойной штраф и лишение прав на полгода. Третий десятикратный штраф и лишение прав навсегда";
- "По правилам - должны эвакуировать и на штрафплощадку поставить. Владельца - оштрафовать".
Некоторые предлагают совершать более радикальные действия, однако они противоречат нормам Уголовного кодекса Украины.