В сети показали, как паркуются на столичном Печерске.

В Киеве на Печерске заметили очередного "героя парковки", который поставил свой автомобиль таким образом, что едва ли не полностью перекрыл тротуар.

Соответствующие фото появились в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

"Типичный паркун ставит свое "я" выше всех и поэтому решает, что может спокойно и безнаказанно перекрывать своей машиной тротуар. Вот что с такими делать?", - пишет автор публикации. Он уточнил, что фото сделаны на улице Михаила Бойчука.

В комментариях жители столицы предложили свои методы наказания за подобные нарушения:

"Для начала штраф 680 гривен. В случае повторного нарушения двойной штраф и лишение прав на полгода. Третий десятикратный штраф и лишение прав навсегда";

"По правилам - должны эвакуировать и на штрафплощадку поставить. Владельца - оштрафовать".

Некоторые предлагают совершать более радикальные действия, однако они противоречат нормам Уголовного кодекса Украины.

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