Крест убрали коммунальщики, но с ямой так ничего и не сделали.

Утром 16 марта в поселке Немешаево под Киевом в большой дорожной яме обнаружили двухметровый деревянный крест с венком.

Таким образом неизвестные хотели привлечь внимание к проблеме с дорогами в поселке, пише издание "Страна".

Сообщается, что воткнутый в дорожную яму крест простоял там несколько часов и к нему возложили несколько тюльпанов. Потом его убрали коммунальщики, но с ямой так ничего и не сделали.

Местные жители утверждают, что яма образовалась уже больше месяца назад, но соответствующие службы ее игнорируют и не заделывают.

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Автор: Олег Давыгора