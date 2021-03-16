Воткнутый в дорожную яму крест простоял там несколько часов / фото Страна
Утром 16 марта в поселке Немешаево под Киевом в большой дорожной яме обнаружили двухметровый деревянный крест с венком.
Таким образом неизвестные хотели привлечь внимание к проблеме с дорогами в поселке, пише издание "Страна".
Сообщается, что воткнутый в дорожную яму крест простоял там несколько часов и к нему возложили несколько тюльпанов. Потом его убрали коммунальщики, но с ямой так ничего и не сделали.
Местные жители утверждают, что яма образовалась уже больше месяца назад, но соответствующие службы ее игнорируют и не заделывают.
Фото Страна
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