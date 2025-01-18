По словам врача, таким образом собаки могут лучше видеть наши глаза и эмоции.

Если у вас есть собака, то, возможно, задумывались, почему животное наклоняет голову, когда вы говорите. Поэтому ветеринар Алекс Кроу назвал три разные причины, почему ваша собака это делает, пишет Express.

"Во-первых, это помогает им определить точное местоположение звука. Наклоняя голову, они могут лучше определить, откуда доносятся звуки. Особенно, если это странный или незнакомый звук", - подчеркнул ветеринарный врач.

По его словам, собаки могут слышать гораздо больший диапазон частот, чем люди. Поэтому когда они наклоняют голову, то могут прислушиваться к шуму, который является слишком высоким для людей.

Видео дня

Второй причиной, почему ваша собака может наклонять голову, является попыткой прочитать вашу мимику и язык тела.

"Когда собака наклоняет голову, она может видеть дальше своей морды и лучше видеть наш рот и глаза, что помогает ей читать наши эмоции", - объяснил Алекс.

Наконец ветеринар назвал третью причину такого поведения собак:

"Наклон головы также может быть признаком сосредоточенности. Когда ваша собака наклоняет голову, это может означать, что она пытается понять, что вы говорите, или выяснить, чего вы от нее хотите. Поэтому в следующий раз, когда ваша собака наклонит голову к вам, улыбнитесь и погладьте ее. Они просто пытаются быть лучшими, насколько это возможно".

Однако люди в комментариях под видео Алекса все равно задавали вопросы о привычках их собак, в частности один из пользователей спросил: "Почему одни делают, а другие нет?". На что врач ответил:

"Некоторые собаки, особенно с плоской мордой, могут не наклоняться так сильно, поскольку у них не такая длинная морда, которую они пытаются опустить".

Другой подписчик написал:

"Мой так делает, когда знает, что его ждет лакомство".

В то же время на сайте Purina предупредили, если ваша собака наклоняет голову без видимой причины, вам стоит обратиться к ветеринару, ведь это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

"Это могут быть ушные инфекции или вестибулярный синдром - состояние, при котором собаки теряют нормальное чувство равновесия", - добавили в материале.

Другие интересности о собаках

Ранее дрессировщик назвал 3 породы собак, которые являются "лучшими на планете". В этот перечень вошли лабрадор-ретривер, английские мастифы и маленькие кавалер-кинг-чарльз-спаниели.

Также кинолог рассказал, какие собаки не ладят с детьми. Речь идет о таких породах, как бордер-колли, акита и далматинец.

Вас также могут заинтересовать новости: