При этом, по данным экспертов, сами коты умеют плавать.

Большинство котов по возможности избегают воду и делают все, чтобы не намокнуть. Хотя эта фобия кажется странной, наука нашла ее причину.

Профессор антропозоологии в Университете Канисиуса в Нью-Йорке Малине Сучак рассказала Inverse, что коты как вид склонны избегать воды. Это отвращение у них не является результатом инстинкта сохранения, поскольку они умеют плавать.

По мнению экспертов, эта гидрофобия происходит от воздействия воды на их шубы. Коты имеют изолирующий подшерсток и защитную внешнюю шерсть. Сучак считает, что мокрый кот чувствует себя очень некомфортно с мокрым подшерстком, даже если шерсть высыхает быстрее.

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Как известно, кошачья шерсть не такая водонепроницаемая как, например, перья утки. Это связано с их предком - ближневосточной дикой кошкой. Она происходит из самого засушливого климата во всей Африке, юго-западной и центральной Азии, Индии и Монголии, и поэтому не приспособлена к влажности.

Вероятно, вы замечали, что ваши любимцы предпочитают более теплые, а не более холодные места. Эта склонность к теплу может сделать воду еще менее привлекательной, поскольку она может охлаждать, говорит Моник Уделл, профессор сельскохозяйственных наук и директор лаборатории взаимодействия людей и животных в Университете штата Орегон.

По словам Сучак, некоторые коты могут бояться воды, если ранее случайно упали в наполненную ванну или их принудительно помыли. Для животного это стрессовая и страшная ситуация.

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Если вы носите фото своего кота в кошельке вместе с фотографиями своих детей, очевидно, вы принадлежите к тем людям, которые считают пушистиков полноправными членами семьи. Но считает ли так же ваш кот? Ветеринары дали ответ.

Кроме того специалисты назвали топ-10 кошачьих пород, которые легко уживаются в одном доме с другими котами.

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