Проверь, насколько твой кот умный легким тестом на уровень IQ.

Считается, что коты - еще те интеллектуалы. Они знают, во сколько разбудить "своего" человека на утренний завтрак и буквально чувствуют ваше настроение, когда что-то идет не так.

Но вдруг этим все не ограничивается и вы живете в одном доме вместе с настоящим хвостатым гением? Чтобы проверить интеллект кота, нельзя прибегать к привычным тестам на проверку IQ, ведь они больше ориентированы на ум человека, утверждает американский журнал Catster, который пишет на тему природы и поведения "кошачьих".

Есть более простой способ проверки: когда дело доходит до кошек, справедливо сказать, что их мозг находится где-то на уровне ребенка с точки зрения развития. В то же время у кошек почти вдвое больше нейронов в коре головного мозга (300 миллионов) по сравнению с собаками (160 миллионов). На этом основании ученые говорят, что кошки все же умнее собак. Об этом говорится в исследовании за 2016 год, опубликованном в The Royal Society.

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Catster утверждает, что лучший способ проверить интеллект вашей кошки - взять ее любимую игрушку и картонную коробку. Этот тест лучше всего проводить в тихой комнате, где вашего котика ничто не будет отвлекать.

Как провести тест с игрушкой и коробкой для кошек

Позвольте кошке увидеть игрушку, а затем положите ее за коробку или внутрь. Кошки, которые начнут охотиться за игрушкой, имеют базовое понимание постоянства объекта. В то же время тех, кто о ней "забудет", как только игрушка исчезнет из поля зрения, можно условно назвать не такими умниками.

Еще несколько признаков кота-гения

Также Catster заявляет, что более умный кот будет больше с вами общаться. Например, трогать вас лапой или мяукать, когда хочет, чтобы вы дали ему какое-то лакомство. Кошки также могут пытаться самостоятельно добраться до мест, где вы храните еду. Так что если ваш пушистый регулярно подпинывает вам дверь холодильника, знайте, он просто уж слишком умный. Упомянутое поведение также указывает на то, что ваша кошка понимает постоянство объектов.

Банальный пример: домашний кот, который никогда не бывал на улице, время от времени пинает входную дверь или окна лапой.

"Возможно, он умен и знает, что эти предметы открывают доступ к области, которую он никогда не исследовал", - утверждает журнал.

Такое поведение также следует воспринимать отожествлять с наличием немалого интеллекта, пишет Catster.

Есть три обидные вещи для кошки - никогда так не делай

В Американском кинологическом клубе утверждают, что счастливый кот обязательно продемонстрирует вам соответствующее настроение характерным мурлыканьем. Чтобы слышать звук "счастья" чаще, следует знать о трех вещах, которые на 100% обидят вашего домашнего и испортят ему день.

Не стоит запрещать коту спать рядом, если вы еще с детства его к этому приучили. Для кошки вы - безопасность, поэтому не лишайте ее этого чувства, даже если она в чем-то провинилась.

Отказ в играх - коты могут казаться независимыми, однако им важно коммуницировать с вами и удовлетворять свои хищнические потребности. Потратьте несколько минут, чтобы поиграть с кошкой. Иначе она будет думать, что вы о ней не заботитесь.

Об третьем запрете - читайте в материале. Отметим, что на такое поведение кот способен обидеться едва ли не больше всего.

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