Навязчивость кота - это не эгоизм, а проявление заботы, говорит специалист.

Даже взрослые коты обожают играть со своим хозяином. Особенно, если кот живет в квартире и не имеет возможности тратить энергию, охотясь на мышей или воробьев в поле.

Игривость - одна из причин, по которой мы так обожаем этих пушистиков. Но иногда она же становится проблемой, например, когда вам нужно поработать за компьютером, а кот все время лезет на клавиатуру, пытаясь устроиться между вами и монитором.

Если у вас ноутбук, то причина может быть именно в том, что котик просто хочет посидеть на теплом месте. Но часто коты так же ведут себя и тогда, когда вы работаете с обычным ПК, чья клавиатура совсем не нагревается.

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Эксперт по вопросам обращения с животными Даниэль МакКиннон в своем блоге в ТикТок рассказала, почему ваш кот порой становится очень навязчивым, когда вы работаете за компьютером. По ее мнению, на самом деле пушистик пытается защитить вас от рабочей перегрузки.

МакКиннон отмечает, что ваш кот не пытается вас раздражать, садясь перед монитором, или пытаясь ловить ваши пальцы на клавиатуре. По словам эксперта, пушистики хорошо понимают и чувствуют психологическое состояние своего хозяина на "глубочайшем уровне" и в силу своих возможностей пытаются позаботиться о его потребностях.

"Вы можете подумать, что они садятся на ваш лэптоп просто потому, что жаждут вашего внимания. Но более важная причина заключается в том, что они хорошо знают, что вам на самом деле нужно именно в этот момент. Поэтому обращайте внимание, когда кот садится на ваш лэптоп, и начните заботиться о самом себе", - говорит МакКиннон.

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Как писал УНИАН, есть несколько признаков, на которые всем владельцам собак следует обратить внимание. Эти признаки свидетельствуют, что с вашим четвероногим другом что-то не в порядке.

Также мы рассказывали, почему коты боятся воды, несмотря на то, что хорошо плавают. На самом деле, коты не имеют страха перед водой. Дело в другом.

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