Эти котики развлекут вас и не дадут грустить.

Большинство владельцев кошек не понимают, почему некоторые люди до сих пор не одержимы этими милыми пушистиками. Мы в УНИАН тоже этого не понимаем, а потому можем лишь порекомендовать вам попробовать завести и себе котика, чтобы убедиться, что так ваша жизнь станет только счастливее.

Издание Scotsman составило топ-10 кошачьих пород, представители которых всегда полны энергией и готовы играть хоть целый день. Если вам нужен именно такой котик, вот эти замечательные породы:

Турецкая ангора . Ангорская кошка - это любознательная, игривая и умная порода, которая особенно привязывается к одному конкретному члену семьи. Сиамская кошка . Это немного громкие, но красивые и умные животные. Их природа делает их очень игривыми, и они всегда будут искать вашего внимания, когда им захочется поиграть. А это бывает довольно часто! Сибирская кошка . Ласковая, общительная, смелая и сильная порода. Абиссинская кошка . Эта очаровательная порода кошек - настоящий спортсмен и любит побегать. Порой озорная, абиссинская кошка часто имеет репутацию "клоунской" породы кошек. Мэнская кошка , или мэнкс имеет очень короткий хвост, а иногда он вообще отсутствует. Они застенчивы, но легко привязываются, когда привыкают к вам. И уже тогда они готовы к активному отдыху и играм с вами. Девон-рекс . Эти коты любят шалить и часто сжигают свою безграничную энергию, суя свой нос просто повсюду! Манчкин . Благодаря своему маленькому телу и маленьким ножкам, манчкин выглядит немного непутевым, но на самом деле это невероятно общительный и дружелюбный котик. Японский бобтейл . Одна из самых ласковых, игривых пород кошек. Они любят играть в прыжки, приносить вещи и много бегать! Мейн-кун . Нежный гигант с большим интеллектом. Но ему все равно нравится играть с вами в игры. Бенгальская кошка . Хотите спокойного и вечно спящего кота? Тогда бенгалец, вероятно, не для вас. Эти очаровательные коты очень любознательные, ловкие, умные и невероятно любят играть.

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Как писал УНИАН, залысины возле ушей у кота - это не болезнь и не проблема, а вполне нормальное явление. По мнению экспертов, эта особенность возникла эволюционным путем и имеет определенный биологический смысл.

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Также мы рассказывали, почему коты боятся воды, хотя, как известно, сами очень неплохо плавают. По мнению экспертов, на самом деле дело не в "страхе", а в нежелании лезть в воду по определенным причинам.

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