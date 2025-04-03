Евгения Соколенко

Оказалось, что любимец будит хозяина не из вредности.

Многие сталкивались с тем, что кошка будит посреди ночи без очевидной причины. Хотя эти хвостатые очаровательные, подобные ситуации все равно неприятные.

Специалист по поведению кошек Шани рассказала на своей странице в TikTok, почему кошка будит ночью и что делать, чтоб это предотвратить.

Почему кот ночью будит - решение проблемы

По ее словам, главная причина заключается в том, что они - сумеречные существа.

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"Многие люди считают, что кошки ведут ночной образ жизни, хотя на самом деле они сумеречные животные, то есть наиболее активны в сумерках и на рассвете. Так что они будят вас в три или четыре утра не потому, что они придурки, а потому, что это их естественный инстинкт", - объяснила эксперт.

Шани советует не злиться на своего любимца за его естественные инстинкты. Она поделилась, как сделать так, чтобы кошка спала ночью.

Эксперт по поведению кошек утверждает, что вы должны играть с кошкой перед сном, а затем кормить ее едой.

"Для кошек неестественно голодать более шести часов, поэтому вы должны кормить их ночью, а в это время они обычно вас и будят", - объяснила Шани.

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Выходом может стать автокормушка, которая очень упрощает кормление животного и без вашего вмешательства. Под видео пользователи активно делились, что постоянно сталкиваются с упомянутой проблемой - кошти будят их рано утром или посреди ночи.

Были и те, кто опробовал метод Шани. Они подтвердили, что совет прекрасно работает.

"Я кормлю свою кошку в полночь, и она спит до 6 утра", - написал один из комментаторов.

Другой пользователь просто насыпает корм, когда его будит кот, и дальше наслаждается сном.

В то же время стоит помнить, что обстоятельства могут быть разными. В некоторых случаях лучше обратиться к ветеринару, чтоб быть уверенным в здоровье питомца.

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