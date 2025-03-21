Это не просто милая привычка.

Кошки иногда пытаются обозначить свое присутствие в нашей жизни самыми странными способами. Одна из таких неожиданных кошачьих привычек – спать ночью на вашей голове. Эксперт по дрессировке животных и поведенческий специалист Адриенна Фарричелли объясняет в статье для ParadePets, какие причины заставляют кошку использовать вашу голову как подушку во время сна.

1. Они ищут связь

Исследования показали, что кошки более общительны, чем считалось. Согласно исследованию 2019 года, опубликованному в Current Biology, 64,3% кошек, как сообщается, формируют надежную привязанность к людям так же, как дети к своим родителям.

Как объясняет сертифицированный ветеринарный бихевиорист доктор Шерон Л. Кроуэлл-Дэвис, укладываясь спать на вашей голове, кошка может пытаться оставаться как можно ближе к вам, особенно если ваша голова — единственная часть вашего тела, которая не прикрыта.

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2. Они оставляют на вас свой запах

Считается, что запах играет роль в обеспечении взрослых кошек чувством безопасности и знакомства. В исследовании 2021 года, когда кошек разлучали с хозяевами, а затем снова подпускали, 83% из них занимались аллорубингом (терлись головой или телом о хозяев). Это оказывает на кошек аффилиативное и успокаивающее действие.

Короче говоря, когда кошка трется о вас, она выделяет феромоны, которые "отмечают" вас как безопасного человека и напоминают ему, что вы являетесь частью его эксклюзивного VIP-клуба.

3. Они следят за вами

Исследования показали, что кошки, как и собаки, могут быть прилипчивыми, и да, некоторые кошки также страдают от страха разлуки. Возможно, кошке нравится знать, когда вы встаете, чтобы покормить ее чем-нибудь, или, может быть, она немного беспокоится о вашем местонахождении.

4. Они ищут тепла

Согласно данным Национального исследовательского совета (NRC), у кошек относительно высокая термонейтральная зона, варьирующаяся от 30 до 38 градусов по Цельсию. Это довольно много, учитывая, что большинство людей предпочитают оставаться в диапазоне от 18 до 26, и это объясняет, почему кошки любят проводить больше времени в помещении зимой, возможно, перед источником тепла.

Если вы спите, а ваша кошка ищет удобное место, чтобы побыть в тепле, она, вероятно, потянется к вашей голове, поскольку может воспринимать ее как идеальную грелку — место, где можно найти тепло и комфорт.

5. Они надеются на некоторую стабильность

Ваша голова также может быть привлекательной по той простой причине, что она более стабильна. В отличие от вашего живота и груди, которые постоянно поднимаются и опускаются, когда вы дышите, или ваших ног, которые могут брыкаться или дергаться в течение ночи, ваша голова, как правило, остается относительно неподвижной.

Как отучить кошку спать у меня на голове?

Переместите кошку (но, скорее всего, вы обнаружите, что ваша кошка снова приземлится вам на голову через несколько мгновений)

Купите новую (подогреваемую) кошачью лежанку

Попробуйте спрятаться под одеялом

Закройте дверь в спальню

Ранее ветеринары рассказали о 5 командах, которым вы можете научить своего кота.

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