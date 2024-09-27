Вы можете подумать, что шипение у кошек - это признак враждебности или злобы, но на самом деле причин может быть много.

Обычно шипение у кошек воспринимается как признак враждебности или злобы, но на самом деле это нормальный способ кошек выразить страх. Об этом изданию petMD рассказала доктор ветеринарной медицины Барри Дж. Моррисон.

По ее словам, кошки шипят друг на друга и на людей, когда чувствуют угрозу. Хотя шипение - это нормальная часть поведения кошек, неплохо определить причину, чтобы дать кошке пространство и внести изменения в ее окружение, если она напугана или испытывает стресс.

Ветеринар говорит, что хозяину следует обратить внимание на чрезмерное шипение кошки, ведь это может быть способ сказать вам, что ей больно или что-то еще не так.

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Почему кошки шипят?

Эксперт говорит, что шипение - это выражение дискомфорта, страха или стресса. Вот некоторые из основных причин, по которым кошка шипит:

чувство угрозы или страха перед людьми;

конфронтация с другими животными;

защита котят;

пребывание в незнакомой ситуации или встреча с незнакомым животным;

стресс;

физическая боль или ожидание боли;

недовольство или раздражение;

Моррисон говорит, что шипение кошки носит скорее оборонительный, чем агрессивный характер, независимо от того, направлено оно на других животных или на людей.

"Когда ваша кошка шипит, она говорит, что ей нужно пространство от того, на что она направляет шипение", - говорит ветврач.

Почему кошка шипит на хозяина?

По словам Моррисон, кошка может шипеть на вас, потому что она раздражена вами. Она может не хотеть, чтобы ее гладили прямо сейчас, или это может быть потому, что вы пытаетесь взять ее на руки, когда она этого не хочет. Этот тип шипения также распространен, если у вас дома есть маленькие дети, которые не знают, когда оставлять кошку одну.

Вот еще несколько вещей, которые могут заставить кошку шипеть на вас:

попытка подстричь ей когти или вычесать животное;

помещение кошки в переноску для путешествий;

запах незнакомой собаки или кошки от вас;

пылесос или другой шумный бытовой прибор;

прикосновение к кошке в месте, где она испытывает боль.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о том, любят ли кошки музыку.

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