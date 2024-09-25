В частности, таким образом кошка пытается с вами общаться.

Когда вы возвращаетесь домой с работы, а ваша кошка бежит вам навстречу, мяукает и потягивается при виде вас, это по-настоящему трогательное зрелище. При этом, как пишет портал Catster, для такого поведения у кошек есть несколько причин.

1. Они пытаются общаться с вами

Наиболее вероятная причина, по которой ваша кошка потягивается при виде вас, заключается в том, что она пытается с вами общаться. Это позволяет кошке заявить о своем присутствии и одновременно поприветствовать вас, когда вы приходите домой. Это говорит о том, что она готова к взаимодействию с вами и получению вашего внимания.

Видео дня

2. Им нужно больше подвижности

Когда вы возвращаетесь домой с работы или по делам, вы, скорее всего, прерываете один из многочисленных дневных снов вашей кошки, и ей нужно восстановить гибкость мышц после продолжительной дремоты. Растяжка позволяет кошкам восстановить кровообращение и контроль над своим телом.

3. Они готовятся к игре

Ваша кошка может воспринимать ваше присутствие как возможность поиграть, поэтому, когда она потягивается при виде вас, она таким образом подготавливает свое тело и мышцы к предстоящей игре.

4. Они чувствуют себя в безопасности рядом с вами

Когда ваша кошка делает растяжку, она теряет бдительность, что делает ее неподготовленной к нападению и неспособной мгновенно убежать, если появится хищник. Поэтому, когда ваша кошка вытягивается перед вами, это показывает, что она чувствует себя уверенно и комфортно в вашем присутствии.

5. Они метят свою территорию

У вашей кошки есть множество способов обозначить свою территорию и пометить предметы (и людей) как свою собственность, и растягивание - один из них. В лапах у кошек есть ароматические железы, поэтому, потягиваясь, они оставляют свой запах и устанавливают свою территорию.

Почему кошки такие гибкие?

Кошки иногда скручивают свое тело в таких направлениях, которые не должны быть возможны, учитывая, что у них есть позвоночник. На самом деле такую гибкость им придает именно конструкция позвоночника. Позвонки кошки гибко соединены между собой эластичными амортизирующими дисками, что позволяет им совершать грациозные акробатические трюки. Кроме того, их лопатки крепятся к остальным частям тела с помощью мышц, а не костей, что обеспечивает беспрецедентную свободу движений.

Раньше мы рассказывали о причинах, почему ваша кошка будит вас ночью своим мяуканьем.

Вас также могут заинтересовать новости: