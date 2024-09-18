Коты имеют специфический способ общения, и если вы будете внимательно наблюдать за ними (и слушать их), то узнаете много об их настроении, эмоциях и желаниях.

Наши кошачьи друзья часто держатся в стороне, но они точно знают, как привлечь наше внимание. И иногда коты решают, что им нужно это внимание прямо посреди ночи.

Коты, которые мяукают ночью, стремятся разбудить вас для чего-то конкретного. Это может быть, например, когда кот голоден, или когда он скучает и хочет поиграть. Это также может быть признаком стресса или страха из-за изменения окружающей среды, а может свидетельствовать и о чем-то более серьезном. Издание Daily Paws расспросило специалистку, почему же коты мяукают по ночам.

Почему коты мяукают ночью?

Коты имеют специфический способ общения, и если вы будете внимательно наблюдать за ними (и слушать их), то узнаете много об их настроении, эмоциях и желаниях.

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Например, мечение часто свидетельствует о том, что кот испытывает стресс или угрозу, особенно со стороны других кошек или изменения в окружающей среде. Оборот хвоста вокруг вашей ноги означает, что котик ласковый и доверчивый (различные виляния хвостом могут о многом рассказать).

Так почему же ваш кот мяукает ночью, объяснила Лесли Синн – специалист по поведению животных, владелица компании Behavior Solutions и член Консультативного совета Daily Paws. Она говорит, что вы нужны вашим любимцам.

"Коты мяукают по разным причинам, но в основном они ищут внимания, хотят есть или поиграть с хозяевами. Они также мяукают, когда им плохо, они растеряны или когда их что-то беспокоит", – рассказала она.

Вспомните, как некоторые люди начинают нервно что-то говорить, когда они чем-то расстроены. Котята тоже так делают, и они очень надеются, что вы это поймете.

К распространенным кошачьим стрессам относятся переезд, болезнь и изменения в поведении с возрастом.

"Если такое поведение является необычным для вашего кота, особенно старшего возраста, отведите его к ветеринару, чтобы исключить любые основные медицинские проблемы, особенно болезненные состояния, заболевания щитовидной железы, а у старых котов – снижение когнитивных функций", – говорит Синн.

Пополнение семьи котенком, собакой или ребенком также может сбить с толку вашего любимца. В таком случае он может мяукать ночью, издавать другие кошачьи звуки, пытаясь понять, что происходит.

К тому же, если ваш кот не был стерилизован или кастрирован, он будет мяукать, потому что ищет себе пару и/или отпугивает конкурентов. Если вы подозреваете, что это так, договоритесь о консультации с ветеринаром, чтобы обсудить дальнейшие шаги, рекомендует Синн.

Как предотвратить мяуканье кота ночью

Важно определить конкретную причину, почему ваш кот мяукает по ночам. Однако существует тонкая грань между корректировкой поведения с помощью положительного подкрепления и ухудшением ситуации.

"Например, если причиной является поиск внимания, то реагирование на мяуканье кота лишь увеличит вероятность того, что кот будет беспокоить вас ночью", – объясняет Лесли Синн.

Дело не в том, что коты манипуляторы, но они реагируют на наши сигналы. Если мы будем покидать свою теплую, уютную кровать каждый раз, когда услышим мяуканье кота ночью, он будет считать себя нашим доброжелательным хозяином.

Поэтому в следующий раз, когда ваш кот не прекратит мяукать ночью, попробуйте понять его "сигналы":

Кот голоден. Бежит ликотик к миске с едой или лакомствами, как только увидел вас? Используйте кормушку с таймером для полуночного перекуса, если кот беспокоит вас, потому что хочет есть. Или же попробуйте интерактивные миски с едой, которые отвлекут его внимание на всю ночь.

Ощущение игривости. Когда вы включаете свет, кот начинает мяукать или кувыркаться? Это время для игры! Лесли Синн рекомендует устроить 15-минутную игровую сессию за час до сна.

Кот хочет компании. Если ваш пушистик просто смотрит на вас или хочет примоститься на коленях, возможно, он скучает и ему нужна компания.

При этом не рекомендуется заводить еще одно домашнее животное, чтобы отучить кота мяукать по ночам. Хотя, если это молодой, активный кот, и владелец просто не может удовлетворить его потребности в физических упражнениях и общении, товарищ по играм может быть хорошим вариантом.

Что значит, когда ваш кот мяукает во сне?

Вы, наверное, много раз сталкивались с этой милостью, когда пушистики мяукают во время своего кошачьего сна. Лесли Синн говорит, что, вероятно, нет причин для беспокойства.

"Лично я не видела такого у моих котов. Но я бы предположила, что они просто спят и мурлыкают, как мы все иногда делаем!", – успокоила она.

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