Фильм "Рев" 1981 года стал примером того, как нельзя снимать кино.

Во время съемок голливудских фильмов актеры и тем более каскадеры часто получают травмы. Иногда бывают и смертельные случаи. Одним из наиболее известных примеров того, насколько опасными бывают киносъемки, является фильм "Рев" 1981 года. Об этом на страницах Forbes пишет американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс.

"Рев" (в оригинале - Roar) был задуман как впечатляющий блокбастер и одновременно пропагандистский фильм о важности сохранения дикой природы. Съемочный процесс изначально предусматривал беспрецедентный уровень взаимодействия между людьми и дрессированными зверями, в частности тиграми и львами.

Как и можно было ожидать, на съемочной площадке дикие животные представляли реальную опасность для актеров и съемочной группы. Во время съемок актерский состав и съемочная группа регулярно сталкивались с грубыми инстинктами хищников, помещенных в незнакомую обстановку.

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"От внезапных выпадов до вспышек территориальной агрессии - поведение животных свидетельствовало о простой биологической истине: дикие животные руководствуются эволюционными импульсами, которые невозможно полностью подавить вмешательством человека. Даже при контролируемых обстоятельствах такие факторы, как хаотичные движения, внезапные звуки и незнакомое человеческое поведение, могут вызвать защитную или агрессивную реакцию", - пишет Треверс.

Члены съемочной группы часто получали укусы и царапины. Сценарист, режиссер и исполнитель главной роли Ноэль Маршалл, а также его жена Типпи Хедрен, сыгравшая главную женскую роль - оба получили многочисленные серьезные травмы. Маршалл получил восемь колотых ран от укуса льва, а Хедрен лев укусил в голову.

Но не только плотоядные животные представляли угрозу для актеров и съемочной группы. В одной сцене Хэдрен должна была истошно кричать, едучи на спине слона. Хотя до этого момента тот был дружелюбным к актрисе, шум напугал его. Слон схватил женщину хоботом и сбросил с себя. В результате она получила сложный перелом ноги.

В общем, из 140 человек съемочной группы по меньшей мере 70 человек получили ранения различной тяжести. Это было одной из причин того, почему съемки продолжались целых пять лет.

"Чрезвычайные риски, на которые пошла съемочная команда, непреднамеренно осветили последствия неправильного обращения с дикой природой вместо того, чтобы привлечь внимание к сохранению природы. Вместо этого фильм стал примером того, почему даже добрые намерения должны подкрепляться строгими мерами безопасности и глубоким уважением к животному миру", - пишет Треверс.

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