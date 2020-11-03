Пользователи сети не поняли, кто такой Сарик и почему его мнение так важно для Зеленского и многих простых граждан, которые подписаны на каналы и страницы президента Украины в сети.

В сети резко высмеяли эмоциональный ответ президента Украины Владимира Зеленского своему коллеге по киноиндустрии, российскому кинорежиссеру армянского происхождения Сарику Андреасяну, который он опубликовал на своих официальных страницах в соцсетях.

Напомним, ранее Андреасян обвинил Зеленского в том, что Киев якобы поставляет фосфорные бомбы Азербайджану для уничтожения армянского населения. В связи с этим президент Украины написал ему длинное письмо, начинавшееся со слов «Понимаю, Сарик, что это действительно болит».

Однако пользователи сети не поняли, кто такой Сарик и почему его мнение так важно для Зеленского и многих простых граждан, которые подписаны на каналы и страницы президента Украины в сети. И не перепутал ли, случаем, президент свою личную почту с официальной.

Напомним, Сарик Андреасян, снявший фильмы "Служебный роман. Наше время", "Мамы", "Ограбление по-американски" и другие обратился в Instagram к украинскому президенту. Он обвинил Зеленского, что Киев якобы продает Азербайджану фосфорные бомбы во время войны в Нагорном Карабахе.

Кто такая Эрика и Моника и при чем здесь Зеленский?

В марте 2020 года президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, которое, в частности, было посвящено возвращению домой украинцев, которые остались за рубежом во время пандемии. Из-за технической ошибки обращение президента Украины Владимира Зеленского на телеканале ICTV сопровождалось странными субтитрами. В частности, инструкции Зеленского гражданам Украины сопровождали такие подписи: "Це я вбила Ерику. Вона забрала в мене кохану людину. Пробачте мені, якщо зможете…", "Крістіане, принеси драбину!", "Ворсинки від мотузки спрямовані вгору" и другие.

В 2019 году после скандала вокруг телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого американскому лидеру грозил импичмент, украинского лидера прозвали "Моникой Зеленски".

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Автор: Денис Прядко