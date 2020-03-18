“Кристиан, принеси лестницу!”: телеканал запустил странные титры во время выступления Зеленского (фото, видео)

Из-за технического сбоя трансляция обращения президента Владимира Зеленского сопровождалась странными титрами.

Из-за технической ошибки обращение президента Украины Владимира Зеленского на телеканале ICTV сопровождалось странными субтитрами.

Об этом написал Евгений Галковский на своей странице в Facebook.

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"Не знаю что произошло в эфире канала ICTV, но во время выступления президента что-то пошло не так, как надо", – написал он.

Галковский также опубликовал скриншоты трансляции обращения Зеленского.

В частности, инструкции Зеленского гражданам Украины сопровождали такие подписи: "Це я вбила Ерику. Вона забрала в мене кохану людину. Пробачте мені, якщо зможете…", "Крістіане, принеси драбину!", "Ворсинки від мотузки спрямовані вгору" и другие.

При этом на YouTube-канале ICTV видео было опубликовано без неактуальных титров.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, которое, в частности, посвящено возвращению домой украинцев, которые остались за рубежом.