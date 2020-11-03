Зеленский подчеркнул, что Украина выступает против любых кровавых конфликтов и посоветовал армянам «чаще мыть руки после контактов с известной пропагандой».

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально ответил своему коллеге по киноиндустрии, российскому кинорежиссеру армянского происхождения Сарику Андреасяну, который обвинил его в смерти армянских детей во время войны за Нагорный Карабах.

Соответствующее сообщение появилось на официальной странице Зеленского в Telegram.

Вчера Сарик Андреасян, снявший фильмы "Служебный роман. Наше время", "Мамы", "Ограбление по-американски" и другие обратился в Instagram к украинскому президенту. Он обвинил Зеленского, что Киев якобы продает Азербайджану фосфорные бомбы во время войны в Нагорном Карабахе.

В ответ Зеленский назвал это российским фейком и пропагандой.

"Понимаю, Сарик, что это действительно болит. И жутко становится, когда воочию видишь, что такое настоящая война. И что хочется рвать и метать, чтобы не было этого в твоем доме. Так? Только... Ну точно не надо брать на себя роль носителя чужих фейков. Понимаю, что и почему делает российская пропаганда, и почему она тотально лжет. Но тебя не понимаю абсолютно. Потому что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще. Особенно в места, где уже горячо, и где уже много горячих голов, которые хотят там что-то «геополитически порешать», - написал президент Украины.

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Также Зеленский возмутился тем, что обвинения в причастности к войне в Карабахе он услышал от близкого человека.

"Честно говоря, мне лично очень жаль, что ты, человек, которому я открыл дверь своего дома и который прекрасно знает мой внутренний мир и мои ценности, так легко повел себя на чужую пропаганду. Можно же было спросить у меня лично? Или нет?"- написал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина выступает против любых кровавых конфликтов и посоветовал армянам «чаще мыть руки после контактов с известной пропагандой». Кроме этого, он призвал деятелей культуры не распространять фейки и напомнил, что в Украине живет "большая армянская община, которая является органичной частью украинского общества".

«И все же у меня есть к тебе, Сарик, один вопрос... Где же был ты, когда война пришла в Украину и когда гибли наши дети? Когда гибли граждане Украины армянского происхождения, а их не один и не два, а десятки! Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего? Понимаю. Потому что это была не твоя война! А сегодня страшно стало, потому что этот ужас пришел и в твой дом», - пояснил президент Украины.

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Бои в Нагорном Карабахе: что происходит в регионе

Новая эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном началась утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и провокациях.

В Армении заявили о наступлении ВС Азербайджана на Нагорный Карабах, объявив военное положение и всеобщую мобилизацию.

В Азербайджане заявили, что в ходе успешного наступления взяли под контроль несколько сел Нагорного Карабаха, но в Армении эту информацию отрицали.

Обе стороны заявляют, что нанесли противнику страшные потери, насчитывающие сотни убитых и десятки уничтоженных единиц боевой техники.

В ночь на 10 октября главы МИД обеих стран договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе с 12:00 в гуманитарных целях: стороны должны были обменять военнопленных, удерживаемых лиц и тела погибших. Несмотря на это, боевые действия продолжаются. Стороны обвиняют друг друга в срыве перемирия.

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Автор: Денис Прядко