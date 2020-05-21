Мэр в Перу притворился покойником, чтобы не платить штраф за нарушение карантина (видео)

Когда офицеры прибыли на место, их удивлению не было предела. Посреди комнаты открытый гроб, в нем – мэр, от которого пахнет алкоголем. А в шкафах спрятались его пьяные друзья.

Мэр небольшого городка Тантаре в Перу Хайме Роналдо Урбина Торрес притворился мертвым и лег в гроб, когда полицейские пришли его штрафовать за нарушение карантина.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В гробу и в маске нашли мужчину полицейские, которые приехали на вызов к нему домой. Соседи сообщили, что городской голова пригласил друзей и выпивает с ними, чем нарушает карантин.

Когда офицеры прибыли на место, их удивлению не было предела. Посреди комнаты открытый гроб, в нем – мэр, от которого пахнет алкоголем. А в шкафах спрятались его пьяные друзья. В конце концов, всех задержали и оштрафовали.

По словам местных, глава округа не воспринимает ситуацию с COVID-19 всерьез и не принимает надлежащих мер для борьбы с инфекцией. Так, из 54 дней карантина Торрес находился в Тантаре всего восемь дней. При этом сам чиновник отвергает эти обвинения.

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