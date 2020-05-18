цей матеріал доступний українською

Соблюдал дистанцию: в США священник освятил еду из водного пистолета (фото)

11:13, 18 мая 2020
Курьёзы
172 0
Идею придумал 70-летний священник из церкви Святого Амвросия / Фото: theguardian.com

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте такжеВ Запорожье священники УПЦ МП изобрели свой способ молитвы против коронавируса (фото)

70-летний священник из церкви Святого Амвросия рассказал, что сначала посоветовался с одним из своих друзей, врачом отделения неотложной помощи, чтобы удостовериться, что его план безопасен для него самого и прихожан. По словам отца, в результате это оказалось не только безопасно, но и весело. Благодаря находке, ему удалось соблюсти социальную дистанцию при пандемии COVID-19.

Смекалку священника оценили не только прихожане, но и пользователи сети.

Фото: theguardian.com
Фото: theguardian.com

Как сообщал УНИАН, итальянский священник Паоло Лонго из-за пандемии коронавируса проводил онлайн-трансляцию службы, но забыл выключить фильтры.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter