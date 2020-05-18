Соблюдал дистанцию: в США священник освятил еду из водного пистолета (фото)

Таким образом он соблюдал дистанцию при пандемии COVID-19.

Священник Тим Пелк из американского Детройта освятил продукты прихожан из детского водяного пистолета, наполненного святой водой.

Об этом сообщает The Guardian.

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70-летний священник из церкви Святого Амвросия рассказал, что сначала посоветовался с одним из своих друзей, врачом отделения неотложной помощи, чтобы удостовериться, что его план безопасен для него самого и прихожан. По словам отца, в результате это оказалось не только безопасно, но и весело. Благодаря находке, ему удалось соблюсти социальную дистанцию при пандемии COVID-19.

Смекалку священника оценили не только прихожане, но и пользователи сети.

Как сообщал УНИАН, итальянский священник Паоло Лонго из-за пандемии коронавируса проводил онлайн-трансляцию службы, но забыл выключить фильтры.