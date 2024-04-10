Приготовление супа занимает около 25 минут.

Весна принесла с собой не только долгожданное тепло, но и апрельские дожди. В такие дни хочется согреться и съесть какую-то приятную теплую еду.

Известная фуд-журналистка Мэри Берри поделилась с Express рецептом куриного супа с лапшой из своей кулинарной книги "Быстрое приготовление". Она описала это блюдо как "сытное и полезное для души".

Приготовление занимает немного времени - уже через 25 минут тарелка супа будет у вас на столе. Для приготовления понадобится:

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вареная измельченная курица - 100 г;

яичная лапша - 50 г;

лук - 1 шт;

морковь - 1 шт;

куриный бульон - 1,7 л;

зеленый лук - 4 шт.;

сливочное масло - кусочек.

В сотейнике нужно растопить масло и добавить измельченные лук и морковь. Готовьте три-четыре минуты на сильном огне. Далее влейте бульон, доведите до кипения и уменьшите огонь. Варите овощи около 5 минут, после чего добавьте лапшу и курицу.

Когда лапша сварится, добавьте измельченный зеленый лук, специи и можете есть.

Другие быстрые рецепты

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