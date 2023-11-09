Более 50 лет эта картина была в коллекции американской светской львицы

Шедевр Пабло Пикассо "Женщина с часами", написанный в 1932 году, продан за $139,4 млн. Это вторая по величине сумма, когда-либо вырученная за картины этого художника на аукционе.

Дороже удалось продать только одну из картин серии "Алжирские женщины", которую художник написал, вдохновившись работой французского живописца Эжена Делакруа 1834 года "Алжирские женщины в своих покоях". Она была продана весной 2015 года на аукционе Christie'S за рекордные $180 млн.

Как говорится в сообщении аукционного дома Sotheby's, "Женщина с часами" стала самой ценной, проданной на аукционе в этом году. Изначально лот оценивался в $120 млн. Имя покупателя традиционно не называется.

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Более 50 лет эта картина хранилась в коллекции американской светской львицы Эмили Фишер Ландау, которая умерла полгода назад. В целом вся ее коллекция оценивается в $400 млн, сообщает Би-би-си.

История картины "Женщина с часами"

На картине изображена французская модель Мари-Тереза Уолтер, которая была любовницей художника. Сначала из связь была тайной поскольку Пикассо был женат на украинской балерине Ольге Хохловой.

Уолтер называют "золотой музой" художника, поскольку с нее написаны многие картины Пикассо.

Пабло Пикассо считается одним из самых значимых художников ХХ века.

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