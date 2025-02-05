Мир высокого искусства очень часто шокирует обычных людей оценкой своих шедевров.

Понять и осознать величину того или иного полотна могут, зачастую, лишь специалисты. Историки, искусствоведы и художники пристально изучают шедевры изобразительного искусства, преклоняясь, в первую очередь, перед их художественной ценностью. Однако обычный человек, который не разбирается в искусстве на уровне эксперта, легко может испытать интерес, а затем и шок, если узнает, какие самые дорогие картины в мире и сколько они стоят.

Самые дорогие картины в истории - цена и предыстория

Прежде чем говорить о том, какая картина самая дорогая в мире и какие полотна следуют за ней, стоит знать предысторию каждого шедевра из списка. Так можно понять и причину ценообразования. Мы начнем от большего к меньшему.

"Salvator Mundi" / "Спаситель мира", Леонардо да Винчи

Видео дня

По некоторым данным, художник создал это полотно не просто так - он написал его для Людовика XII. Произошло это в 1499 году, а на аукционе впервые за него торги начались в 1958 году. Там ее не оценили высоко и продали за 60 долларов.

Затем, в 2005 году, ценник вырос до 10 000 долларов после того как полотно приобрели искусствоведы, доказавшие, что это подлинный вариант. Через 8 лет, в 2013 году, произошел мощный скачок - картину уже оценили в 127, 5 млн долларов, и она была куплена состоятельным человеком.

Позднее, в 2017 году он передал права собственности на полотно в рамках аукциона Christie’s, выручив за него больше 450 млн долларов. Покупателем стало правительство ОАЭ.

"Interchange" / "Обмен", Виллем де Кунинг

Второе место рейтинга занимает шедевр в стиле абстракционизма, написанный художником-экспрессионистом. Сам творец в 1955 году продал свое творение за 4 тысячи долларов, а через 30 лет - в 1989-м картину решил купить японский дилер. Он приобрел ее на аукционе Sotheby’s за баснословные 20,7 миллионов долларов. В 1990 году по более низкой цене, которая до сих пор держится в секрете, ее выкупил продюсер Дэвид Геффен, а в 2015-м полотно завершило свой цикл купли-продажи - картина оказалась в руках одного из американских инвесторов, который отдал за нее баснословные 300 миллионов долларов. Благодаря этому до 2017 года ни у кого не возникало сомнений, какая самая дорогая картина в мире - высокий статус получил именно "Обмен".

"The Card Players" / "Игроки в карты", Поль Сезанн

Третье место в нашем рейтинге занимает полотно в стиле постимпрессионизма, созданное живописцем из Франции Полем Сезанном в 1895 году. Написана она маслом - точно так же, как и все остальные полотна из одноименной серии.

Считается, что на полотне творец изобразил провансальских крестьян, причем, писал он с натуры. Есть теория, что Сезанн вдохновился работой Луи Ленена "The Young Card Players", которую увидел в 1857 году в музее. На данный момент известно, что сезанновское полотно в 2011 году выкуплено представителями королевской семьи Катара. Сейчас картину оценивают в 250 миллионов долларов.

"Nafea faa ipoipo?" / "Когда свадьба?", Поль Гоген

Известно, что французский живописец и скульптор создал этот шедевр, когда в XIX веке посетил Таити. Художник вдохновился местными жителями, а точнее девушками, и увековечил их в своей картине.

Данное произведение искусства так же, как и "Игроки в карты", было продано представителями королевской семьи Катара, но в 2015 году. В данный момент полотно оценивается в 210 миллионов долларов.

"Number 17A" / "Номер 17А", Джексон Поллок

Широко известный в художественных кругах представитель абстрактного импрессионизма творил, как говорят, вдохновляясь работами Пикассо. Причем, "Номер 17А", как и все остальные его творения, были созданы с помощью разбрызганных алюминиевых красок, а не кисти.

Картина появилась на свет в 1948 году, и это самый "молодой" участник нашего рейтинга. Она произвела такой фурор, что в 1949 году полотно даже поместили на обложку журнала LIFE, а в 2015-м детище творца обрело нового владельца - американского инвестора Кеннета Гриффина. На данный момент эксперты оценивают картину в 200 миллионов долларов, и она до сих по является самой дорогой среди всех работ Поллока, несмотря на то что его картина № 5, 1948 в 2006 году получила звание самой дорогой в мире.

Интересный факт: в этот список не попала ни одна из работ Пабло Пикассо, хотя именно его имя звучит, когда разговор заходит о том, какого художника называют самым дорогим в мире. Причина в том, что разные эксперты озвучивают разные мнения, в которых участников, как правило, только два - Да Винчи и Пикассо. Несмотря на то что индекс работ испанского творца постоянно растет, все-таки лидирующую позицию, на данный момент, занимает создатель "Спасителя мира".

Вас также могут заинтересовать новости: