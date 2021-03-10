Власть оправдывается, что, мол, тот памятник никакого общественного веса уже не имел.

В селе Костоватое Николаевской области снесли последний памятник Ленину в регионе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Монумент снесли уже через 6 лет после принятия закона о декоммунизации. Власти оправдываются, что, мол, тот памятник никакого общественного веса уже не имел.

"Он никогда не вызывал какого-то особого мнения у людей. Там не проводились митинги, там не возлагались никогда цветы. Оно все демонтировано", - говорит староста села Александр Бондаренко.

Журналистам местные активисты объясняют, что чиновники все эти годы сами тормозили снос запрещенной советской пропаганды. Три года сельский совет не мог найти владельца Ленина, а еще два года – технику, чтобы его снести.

"Памятник стоял с аргументацией того, что пусть стоит и внуки пусть видят. Он стоял до тех пор, пока очередная волна общественного резонанса не была поднята", – добавил активист Илья Зелинский.

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Автор: Яна Ставская