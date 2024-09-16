Там есть все 6 химических элементов, необходимых для жизни, а также, вероятно, источники энергии на морском дне.

Космический аппарат "Кассини" изучал Сатурн и его спутники в течение 13 лет. В 2017 он врезался в планету, но до этого успел собрать и передать образцы ледяных частиц в одном из внешних колец Сатурна, которые, по мнению ученых прибыли с Энцелада - спутника газового гиганта.

Как пишет New Scientist, в этих образцах обнаружили признаки различных органических молекул, которые необходимы для зарождения жизни. Таким образом на Энцеладе находится больше сложных органических молекул, чем считалось ранее, а сам спутник является миром, где потенциально может существовать жизнь

Как известно, под ледяной корой этого объекта содержится огромный океан из жидкой воды. Из него вырываются струи изо льда и пара, и есть свидетельства наличия источников энергии на морском дне, которые похожи на гидротермальные источники в океанах Земли.

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После анализа ледяных частиц ученые подтвердили, что на Энцеладе есть все 6 химических элементов, необходимых для жизни: углерод, водород, азот, кислород, фосфор и сера. Аппарат "Кассини" совершил более близкий пролет мимо спутника и собрал ледяные частицы из самих струй. В результате анализа были обнаружены доказательства существования широкого спектра химических групп, которые являются общими для многих биологических молекул. Они включают сложные эфиры, алкены, а также сложные молекулы, которые содержат азот и кислород.

Сейчас исследователи не могут точно определить, из каких молекул происходят эти химические группы, однако их присутствие означает, что существует большая вероятность присутствия химических реакций, которые создают строительные блоки ДНК. Ранее их не обнаруживали, поскольку ледяные частицы из струй, содержали меньше воды.

Это открытие укрепляет идею о том, что на Энцеладе могут быть необходимые условия для создания жизни или, что она уже там существует.

Инопланетная жизнь

Недавно астрономы заметили странную структуру на Марсе, которая может содержать признаки прежней жизни на Красной планете. Кроме того, на Марсе нашли воду в жидком состоянии.

В то же время ведущий астроном Адам Фрэнк предостерег относительно обмена сообщениями с инопланетянами и заявил, что он осторожно относится к отправке сигналов в космос из-за неизвестной природы потенциальной инопланетной жизни там.

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