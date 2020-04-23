Недавно обнаруженную зеленую скользкую змею назвали в честь героя из серии книг о Гарри Поттере (фото)
Недавно обнаруженную зеленую скользкую змею, живущую в лесах Индии, назвали в честь Салазара Слизерина – Trimeresurus salazar.
Об этом сообщает Science alert.
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Салазар Слизерин – хитрый основатель одного из четырех факультетов Хогвартса – школы волшебства, куда вскоре попадает на обучение Гарри Поттер, и где происходят почти все события книги. По сюжету, Салазар Слизерин имел уникальную способность – общаться со змеями.
Змею обнаружили у подножия Гималаев. Ученые установили, что этот вид находится под серьезной угрозой исчезновения.
Змея Салазара является одной из 50 ядовитых змей с чувствительными к теплу участками на голове, которые одновременно используются для навигации и охоты. Многие из таких змей имеют ярко-зеленые оттенки и схожие физические характеристики.
Исследование ДНК подтвердило, что эта змея относится к действительно особому виду.
Ученые объясняют, что выбирают такие забавные имена для ядовитых змей не просто ради забавы, а чтобы вызвать у обычных граждан соответствующие ассоциации, когда те столкнутся с животными один на один.
Как сообщал УНИАН, змея разрушила планы семьи из штата Северной Каролины (США) «быстро» поужинать.