Недавно обнаруженную зеленую скользкую змею назвали в честь героя из серии книг о Гарри Поттере (фото)

Салазар Слизерин – хитрый основатель одного из четырех факультетов Хогвартса – школы волшебства, куда вскоре попадает на обучение Гарри Поттер.

Недавно обнаруженную зеленую скользкую змею, живущую в лесах Индии, назвали в честь Салазара Слизерина – Trimeresurus salazar.

Об этом сообщает Science alert.

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Салазар Слизерин – хитрый основатель одного из четырех факультетов Хогвартса – школы волшебства, куда вскоре попадает на обучение Гарри Поттер, и где происходят почти все события книги. По сюжету, Салазар Слизерин имел уникальную способность – общаться со змеями.

Змею обнаружили у подножия Гималаев. Ученые установили, что этот вид находится под серьезной угрозой исчезновения.

Змея Салазара является одной из 50 ядовитых змей с чувствительными к теплу участками на голове, которые одновременно используются для навигации и охоты. Многие из таких змей имеют ярко-зеленые оттенки и схожие физические характеристики.

Исследование ДНК подтвердило, что эта змея относится к действительно особому виду.

Ученые объясняют, что выбирают такие забавные имена для ядовитых змей не просто ради забавы, а чтобы вызвать у обычных граждан соответствующие ассоциации, когда те столкнутся с животными один на один.

Как сообщал УНИАН, змея разрушила планы семьи из штата Северной Каролины (США) «быстро» поужинать.