В США семья чуть не съела с пиццей змею (фото)

Пара не уверена, насколько долго змея находилась внутри духовки. Женщина рассказала, что последний раз пользовалась прибором на Рождество – и тогда в нем не было никаких змей.

Змея разрушила планы семьи из штата Северной Каролины (США) «быстро» поужинать в понедельник вечером.

Об этом пишет The News&Observer.

Американцы предварительно подготовили духовку, чтобы разморозить пиццу. За 10 минут семья почувствовала ужасный запах. Как оказалось, в духовку попала змея и уже начала жариться.

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По словам Роберта Хелма, змея была 18 дюймов длиной. Муж сразу вынес мертвое существо, тогда как его жена Эмбер закрылась в соседней комнате с двумя детьми.

Пара не уверена, насколько долго змея находилась внутри духовки. Женщина рассказала, что последний раз пользовалась прибором на Рождество – и тогда в нем не было никаких змей.

Супруги считают, что сначала змея была живая и сгорела во время прогревания духовки, поскольку ее рот был широко открыт, словно она пыталась выбраться и укусить невидимого врага.

«Я не довольна тем, как умерла змея. Это печальный конец жизни для любого существа», – сказала Эмбер.

Как сообщал УНИАН, в США, в штате Мичиган мужчина украл из зоомагазина змею.