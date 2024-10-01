Огромная анаконда обвилась вокруг мужчины, когда он стоял по грудь в воде в амазонских лесах, но благодаря быстрой реакции ему удалось спастись.

Мужчина был вынужден укусить гигантскую анаконду, чтобы не дать ей раздавить себя насмерть.

Очевидцу удалось снят схватку человека с анакондой на камеру. На нем показано, как мужчина боролся с мощной рептилией, стоя по грудь в воде. Другой мужчина ухватил ее за хвост, а третий пытался отцепить животное от лодки, пишет Mirror.

В отчаянной попытке спастись мужчина укусл рептилию около ее головы. И это возымело свой эффект - через полминуты она сдалась и отцепилась от потенциальной жертвы.

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Получил ли мужчина какие-лио травмы в ходе схватки с анакондой, неизвестно.

Издание отметило, что атаки анаконды на людей редки, но могут происходить в реках джунглей Амазонки - в среде своего обитания.

Что такое анаконда

Анаконда, которую иногда называют водяным удавом, является одной из крупнейших змей в мире. Они могут вырастать до 8 м в длину и весить более 200 кг. Анаконды не ядовиты. Чтобы убить свою добычу, они обхватывают ее своим телом и давят до смерти. Затем они проглатывают жертву целиком.

Другие новости о рептилиях

В виварии Портсмутского университета (США) самец радужного удава родил 14 детенышей. Дело в том, что удав 9 лет жил совершенно одинокой жизнью. Первой пополнение увидела студентка университета, которая пришла проверить удава. Она и обнаружила, что 13-летний удав по кличке Роналду обзавелся потомством.

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