Оптические загадки на логику и внимательность о животных могут быть весьма полезными, если вы хотите научиться быстро брать себя в руки и выполнять вовремя желаемое задание, в частности, находить что-то достаточно мелкое.
Можете попробовать за 7 секунд на весеннем изображении-оптической иллюзии разыскать утку. Не рассчитывайте на то, что это удастся сделать очень легко, возможно, придется прищуриваться и даже увеличивать масштаб изображения.
Что в первую очередь следует сделать, чтобы вовремя справиться с заданием:
- подумайте, где может быть утка;
- не тратьте время на то, чтобы рассматривать места, в которых обычно утки не находятся.
После выставления таких "фильтров" задача должна упроститься. Если все же с первого раза птицу вы не разыскали - можете увеличить масштаб оптической загадки.
Сейчас мы покажем, где находилась птица. Как оказывается, утка была на камне.
Уже размещена такая загадка с подвохом
Надо среди большого количества разных букв найти число. Обратите внимание, что оно должно быть только одно. На выполнение оптического задания надо потратить всего 7 секунд.