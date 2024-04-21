Сперва стоит подумать над тем, где же водоплавающая птица может находиться.

Оптические загадки на логику и внимательность о животных могут быть весьма полезными, если вы хотите научиться быстро брать себя в руки и выполнять вовремя желаемое задание, в частности, находить что-то достаточно мелкое.

Можете попробовать за 7 секунд на весеннем изображении-оптической иллюзии разыскать утку. Не рассчитывайте на то, что это удастся сделать очень легко, возможно, придется прищуриваться и даже увеличивать масштаб изображения.

Что в первую очередь следует сделать, чтобы вовремя справиться с заданием:

Видео дня

подумайте, где может быть утка;

не тратьте время на то, чтобы рассматривать места, в которых обычно утки не находятся.

После выставления таких "фильтров" задача должна упроститься. Если все же с первого раза птицу вы не разыскали - можете увеличить масштаб оптической загадки.

Сейчас мы покажем, где находилась птица. Как оказывается, утка была на камне.

Уже размещена такая загадка с подвохом

Надо среди большого количества разных букв найти число. Обратите внимание, что оно должно быть только одно. На выполнение оптического задания надо потратить всего 7 секунд.

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