Если вы хотите поработать над своей внимательностью - визуальная загадка на логику с цифрами или буквами может помочь.
Есть такое задание - надо среди большого количества букв найти число. Это очень непросто, поскольку буквы могут буквально "скакать" перед глазами. К этому стоит быть готовым.
Еще решение головоломки-загадки усложнено установленным временем лимитом - на поиски цифры следует потратить всего 7 секунд.
Что стоит делать для победы:
- не отвлекаться на слежение за временем;
- стараться полностью охватить взглядом изображение и попытаться очень быстро найти цифру.
Когда настроитесь на поиски - включайте секундомер.
Если первая попытка была провальной - дайте глазам передохнуть, проведите работу над ошибками и только после этого сделайте второй подход к головоломке.
Правильный ответ на загадку с цифрами таков - "спрятано" число 8, и оно было недалеко от левого верхнего угла изображения. Подвох заключался в том, что на головоломке есть еще буква "з", которая очень похожа на тройку.
Такая загадка с подвохом уже размещена в сети - что нужно сделать
На оптической иллюзии сразу заметно большое количество лошадей, которые пасутся, а разыскать надо козу. Это задание нужно выполнить за 9 секунд. Очень важно обращать внимание на детали.