Не стоит отвлекаться от выполнения задания, чтобы следить за временем.

Если вы хотите поработать над своей внимательностью - визуальная загадка на логику с цифрами или буквами может помочь.

Есть такое задание - надо среди большого количества букв найти число. Это очень непросто, поскольку буквы могут буквально "скакать" перед глазами. К этому стоит быть готовым.

Еще решение головоломки-загадки усложнено установленным временем лимитом - на поиски цифры следует потратить всего 7 секунд.

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Что стоит делать для победы:

не отвлекаться на слежение за временем;

стараться полностью охватить взглядом изображение и попытаться очень быстро найти цифру.

Когда настроитесь на поиски - включайте секундомер.

Если первая попытка была провальной - дайте глазам передохнуть, проведите работу над ошибками и только после этого сделайте второй подход к головоломке.

Правильный ответ на загадку с цифрами таков - "спрятано" число 8, и оно было недалеко от левого верхнего угла изображения. Подвох заключался в том, что на головоломке есть еще буква "з", которая очень похожа на тройку.

Такая загадка с подвохом уже размещена в сети - что нужно сделать

На оптической иллюзии сразу заметно большое количество лошадей, которые пасутся, а разыскать надо козу. Это задание нужно выполнить за 9 секунд. Очень важно обращать внимание на детали.

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