В полиции предупредили об ответственности за вызовы правоохранителей без надобности.

В Луцке Волынской области женщина вызвала полицию из-за курьезного конфликта с соседом.

Об инциденте сообщила патрульная полиция Волынской области.

"Около 22:00 патрульным поступило сообщение о конфликте соседей. Как выяснилось, у них возник конфликт относительно того, что мужчина удалил женщину из группы участников ОСМД в одной из соцсетей", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что "тщательно выслушали" женщину, выяснили детали, пообщались и предоставили четкие разъяснения по урегулированию ситуации.

Читайте такжеТри часа красила посреди ночи: центра Львова навредила неизвестная (видео)"Призываем граждан быть ответственными и не вызывать полицию без надобности. Поскольку в соответствии со ст. 183 КУоАП за заведомо ложный вызов специальных служб предусмотрена ответственность", – предупредили в полиции.

Ранее сообщалось, как в Новой Зеландии сотруднице службы экстренной помощи позвонил 4-летний мальчик и попросил ее оценить свои игрушки.

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Автор: Катерина Шварц