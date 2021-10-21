Констебль Курт, приехавший к малышу, подтвердил, что у мальчика "действительно были классные игрушки".

В Новой Зеландии сотруднице службы экстренной помощи позвонил 4-летний мальчик и попросил ее оценить свои игрушки.

Об этом сообщает CNN.

Служба выложила в Facebook милый разговор мальчика с диспетчером, в котором ребенок говорит о своих игрушках:

Мальчик: Миссис полицейская?

Диспетчер: Да, что случилось?

М: Эм-м, могу я что-то вам сказать?

Д: Да, ты можешь мне что-то сказать.

М: У меня есть для вас игрушки!

Д: У тебя есть для меня игрушки?

М: Приходите и посмотрите на них!

Затем телефон у малыша забрал взрослый, который заверил диспетчера, что никакой экстренной ситуации нет, он просто оставил ребенка без присмотра.

В полиции моментально отреагировали на звонок и выслали по адресу проживания малыша своего сотрудника, чтобы тот оценил его игрушки.

Констебль Курт, приехавший к малышу, подтвердил, что у мальчика "действительно были классные игрушки".

"У него также была хорошая образовательная беседа с ребенком и его родителями об использовании номера 111 только для экстренных случаев", - говорится в сообщении.

"Хотя мы не поощряем детей звонить по номеру 111, чтобы показать нам свои игрушки, это было слишком мило, чтобы не поделиться этим звонком", - добавили сотрудники полиции.

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Напомним, американка пожаловалась в полицию на слишком короткую стрижку своего 17-летнего сына. По словам парикмахера, к нему в барбершоп обратился школьник с просьбой сделать ему короткую стрижку "High and Tight". Парню новая прическа понравилась настолько, что он отблагодарил барбера щедрыми чаевыми.

Спустя 20 минут к барбершопу подошла разъяренная мать подростка. Она негодовала из-за короткой стрижки сына. После непродолжительной словесной перепалки с парикмахером женщина позвонила в службу спасения 911.

Автор: Денис Прядко