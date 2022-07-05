На самом деле туристов испугала не акула, а средиземноморский сарган.

В Турции отдыхающие увидели в воде рыбу, похожую на акулу. Туристы не растерялись и эпично отогнали ее шваброй.

Инцидент произошел в курортном Мармарисе, сообщает ABC Gazetesi.

Так, к берегу возле общественного пляжа подплыла рыба с характерным плавником. Люди, находившиеся в воде, сильно испугались и начали кричать. Туристы сразу же решили, что перед ними акула.

Нашелся человек, который не испугался и решил прогнать "акулу". Для этого он схватил швабру и в буквальном смысле "настучал" рыбе по плавникам.

Все это попало на видео. Оно быстро "облетело" сеть и вызвало серьезные споры. Одни пользователи считают, что на людей действительно едва не напала акула. Другие же пишут, что туристы перепутали и приняли за хищную рыбу средиземноморского саргана.

Вскоре инцидент прокомментировал муниципалитета Мармариса:

"Объявление! Было понятно, что рыба, которую видели на общественном пляже и которую приняли за акулу, была средиземноморским сарганом. По мнению специалистов, это безобидное животное. Вот почему вам не нужно брать с собой швабру, когда вы идете в море".

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Закарпатье в туалете поезда нашли "зайца"-уклониста, пытавшегося сбежать в Словакию.

Вас также могут заинтересовать новости: