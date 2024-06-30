Отказываться от углеводов не обязательно, заявил эксперт.

Основатель проекта Fit Father Project, доктор Энтони Бальдуцци рассказал о "самой лучшей диете" для мужчин в возрасте 40+. Он рекомендовал им тщательно выбирать свои любимые белки, углеводы и жиры, пишет gbnews.com.

Отмечается, что мужчины в возрасте 40 лет и старше могут обнаружить, что набирают вес, которого раньше не имели. В этом можно винить плохое питание, употребление слишком большого количества алкоголя, отсутствие физических упражнений и, что особенно важно, гормональные изменения, поскольку эстроген становится более доминирующим по мере снижения уровня тестостерона и прогестерона.

"Хотя эти гормональные изменения неизбежны, это не означает, что мужчинам придется довольствоваться лишним весом", - говорится в публикации. Видео дня

Говоря о "лучшей диете для мужчин", доктор Бальдуцци заявил, что она должна быть такой, которой вы действительно сможете придерживаться. Другими словами, это должна быть "простая и устойчивая" диета без "сумасшедших" ингредиентов и с правильным порционированием.

"Существует три основные категории макронутриентов: белки, углеводы и жиры. При составлении идеальной диеты нам также необходимо учитывать, какие продукты мы едим в каждой из этих категорий", - отметил он.

Первый совет доктора мужчинам, которые хотят похудеть, - выбирать любимые, но и полезные продукты из этих категорий.

Личный фаворит доктора - консервированный дикий лосось, который "невероятно удобен", поскольку его не нужно готовить. Другие варианты - свинина, сардины и яйца.

Углеводы часто критикуют, когда дело доходит до похудания, но, по мнению эксперта, мужчинам не обязательно отказываться от них, чтобы добиться желаемого результата: "Нужно есть правильные виды углеводов и в правильных порциях".

Напомним, ранее УНИАН писал, как похудеть без упражнений.

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