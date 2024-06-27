Чтобы похудеть без тренировок, необходимо потреблять меньше калорий, чем сжигает ваш организм.

Да, вы можете похудеть без тренировок. Тренировки невероятно полезны, однако некоторым людям они просто не нравятся. Но можно ли действительно похудеть без физических упражнений? Ответ может вас удивить: да, это возможно, пишет Parade.

"Упражнения необходимы для здоровья, но не важны для снижения веса", - говорит специалист по похудению из Филадельфии доктор Чарли Зельцер. по его словам, если ваша цель похудеть, то изменить нужно то, что вы едите.

"Вы можете похудеть без жесткой диеты", - говорит диетолог Кери Глассман.

Видео дня

Чтобы похудеть, вам нужно потреблять меньше калорий, чем сжигает ваше тело. Хотя упражнения сжигают калории и могут увеличить мышечную массу, чтобы добиться результатов, требуется много времени и усилий.

Более того, скорее всего, вы подсознательно компенсируете лишнюю потраченную энергию, больше едя или меньше двигаясь после тренировки. Другими словами, если вы хотите создать дефицит калорий, наиболее эффективный подход - потреблять меньше калорий, чем ваше тело сжигает естественным путем. Один из способов сделать это - оценить, сколько калорий использует ваш организм, а затем отслеживать потребление калорий.

Как быстро похудеть без тренировок - советы экспертов

1. Ешьте овощи на завтрак

Добавьте шпинат в утренний коктейль, ломтик помидора в тост с авокадо или грибы в яичницу, чтобы увеличить потребление овощей, без проблем.

2. Измените соотношение ингредиентов

Вместо того, чтобы есть большую порцию макарон с соусом и небольшим количеством брокколи, измените соотношение так, чтобы в итоге у вас получилась большая порция брокколи, заправленная соусом для пасты, и немного макарон

3. Ешьте строго три раза в день

Четкий распорядок не позволит вам перекусывать каждый раз, когда вы чувствуете голод.

4. Отслеживайте, что вы едите

Записывайте то, что вы едите. Это позволит контролировать и нализировать ситуацию.

5. Пейте воду утром

"Мы начинаем день обезвоженными", - объясняет доктор Зельцер. Жидкость занимает место в желудке, вызывая чувство сытости, поэтому вы едите меньше.

6. Пейте воду во время еды

Это позволит вас чувствовать себя более сытым, поэтому вы едите меньше.

7. Отдыхайте

Недостаток сна не только портит ваше настроение. Исследования показывают, что он может вывести из строя ваши гормоны, в том числе грелин, который отвечает за регулирование голода.

8. Увеличьте потребление клетчатки

Пищевая клетчатка, содержащаяся во фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах, бобах, орехах и крупах, насыщает вас.

9. Наполните хотя бы половину тарелок на обед и ужин овощами

Один из способов контролировать потребление калорий без единой мерной чашки или ложки - это покрыть 50% тарелки некрахмалистыми овощами.

10. Не отказывайтесь от нездоровой пищи

Вам не обязательно полностью отказываться от картофельных чипсов, просто ешьте их меньше. Этого единственного изменения может быть достаточно, чтобы создать дефицит калорий, который в конечном итоге повлияет на весы.

11. Храните полезные ингредиенты на видном месте

Представьте, что у вас урчит в животе, когда вы собираетесь открыть холодильник. Первое, что вы видите, - это кусок оставшейся пиццы на тарелке. Кто бы это не съел?! Подготовьте, например, ломтики свежего красного и желтого перца и храните их сна самом видном месте в холодильнике. Тогда первое, что вы возьмете - будет именно перец.

12. Подготовьте закуски

Заранее спланируйте перекусы, содержащие комбинацию полезных жиров, клетчатки и белка, например яблоко с арахисовым маслом, сельдерей с пюре из авокадо, хумус с морковью или сваренные вкрутую яйца с морской солью.

13. Составьте план эмоционального питания

Голод и эмоции бывает трудно различить. Чтобы убедиться, что вы едите ради первого, а не второго, подготовьте вариант действий, чтобы справиться со скукой, одиночеством, гневом или стрессом. Например, прогуляйтесь, примите ванну или наведите порядок в доме.

14. Ограничьте жидкие калории

Если вы обычно пьете латте с порцией сиропа или пакетиком сахара, постепенно уменьшайте его количество, чтобы ваши вкусовые рецепторы приспособились. Со временем вы сэкономите массу калорий.

15. Используйте более легкие способы приготовления

В каждой книге по диетам на планете упоминается что-нибудь о запекании или приготовлении на гриле вместо жарки. И да, это правда, приготовление пищи без лишнего масла может сэкономить вам калории.

16. Отмеряйте приправы и растительное масло, но не сходите с ума

Переусердствование с заправкой для салата, растительным маслом, спредами, ореховым маслом и соусами может привести к увеличению количества калорий.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что произойдет с организмом, если отказаться от сахара.

Вас также могут заинтересовать новости: