Среди таких видов рыбы есть сардины, лосось, тунец и другие.

В соцсетях можно встретить много советов относительно того, как правильно худеть. Однако самым главным аспектом в этом вопросе является белок, ведь он является важным компонентом в рационе человека. Поэтому здесь стоит подумать о рыбе, пишет Eating Well.

"Рыба является прекрасным источником пищевого белка", - заверила зарегистрированный диетолог Лена Бакович.

По её словам, если в течение дня употреблять достаточное количество белка, то это поможет предотвратить переедание и вы будете чувствовать себя сытыми и довольными.

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Также один из обзоров показал, что постоянное употребление рыбы может помочь людям поддерживать здоровый вес тела и уменьшать обхват талии, уменьшая риск метаболического синдрома. Поэтому эксперты назвали 7 лучших видов рыбы, которые помогут во время похудения.

Сельдь

Эта рыба имеет яркий вкус и высокое содержание полезных жиров. Небольшое исследование показало, что участники, которые ели 1000 миллиграммов незаменимых жиров ежедневно, потеряли больше абдоминального жира, чем другие.

Скумбрия

Скумбрия является еще одной жирной рыбой с ярким вкусом. Она содержит много омега-3 жирных кислот. Согласно данным FDA, королевская скумбрия имеет высокое содержание ртути, что может быть опасным для детей, беременных или людей, кормящих грудью.

Поэтому специалисты рекомендуют выбирать атлантическую скумбрию или тихоокеанскую ставриду, которые гораздо меньше по размеру, поэтому содержат меньше ртути.

Форель

Форель содержит много витаминов и минералов, а также больше омега-3, чем в других рыбах.

Форель также является хорошим источником витамина D, исследования показали, что этот важный витамин может играть важную роль в здоровом обмене веществ.

Лосось

Известно, что лосось имеет много преимуществ для здоровья сердца, однако он также является полезным во время похудения.

"Предварительные исследования показывают, что он может замедлять опорожнение желудка (благодаря чему вы дольше будете чувствовать себя сытыми) и увеличивать сжигание калорий, что, возможно, облегчает похудение", - отметили в материале.

Сардины

По словам диетолога Лори Барретт, сардины богаты незаменимыми жирными кислотами благодаря высокому содержанию жира. Также консервированные сардины являются хорошим источником кальция.

Тунец

Консервированный тунец является классическим обедом, ведь содержит много белка и незаменимые жирные кислоты. В Калифорнийском агентстве по охране окружающей среды говорят, что консервированный тунец альбакор имеет высокое содержание омега-3, но также содержит больше ртути. Если вас это беспокоит, тогда выбирайте консервированный светлый тунец.

Также эта рыба прекрасно подойдет для похудения, поскольку он богат белком.

Треска

Треска является мягкой на вкус рыбой, которая прекрасно подходит для людей, которые не очень любят рыбный вкус. Также треска содержит больше йода, чем другие виды рыбы.

"Йод - это минерал, который естественным образом содержится в некоторых продуктах питания, и он необходим нашему организму для выработки гормонов щитовидной железы. Щитовидная железа играет важную роль в метаболизме, поэтому для поддержания здорового веса она должна работать должным образом", - подчеркнули в издании.

Другие советы для похудения

Ранее диетолог ответила, можно ли есть перед пробежкой. Она рекомендует за 20-30 минут до пробежки съесть несколько простых углеводов, которые быстро усвоятся.

"Обычно, если ваша пробежка длится 45 минут или дольше, полезно съесть что-нибудь и до, и после пробежки", - пояснила специалист.

Также эксперты рассказали, можно ли похудеть без упражнений.

"Упражнения необходимы для здоровья, но не важны для снижения веса", - подчеркнул специалист по похудению из Филадельфии доктор Чарли Зельцер.

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