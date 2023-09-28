Хотя женщины традиционно берут имя своего жениха у свадебного алтаря, по закону они не обязаны это делать.

Один мужчина начал ссору со своей будущей женой после того, как она рассказала, что сохранит свою фамилию, когда они станут мужем и женой. Раздраженный мужчина обратился на Reddit, чтобы рассказать, как его разозлило это решение, заявив, что она "тупая", пишет mirror.

31-летний мужчина сказал: "Я недавно помолвлен со своей 28-летней невестой, и возникла тема смены имени. Я никоим образом не требую, чтобы она взяла мою фамилию, и меня устраивает, что она сохранит свою".

"Однако, говоря об этом, она сказала, что хотела оставить свою фамилию и не брать мою, потому что она будет рифмоваться, и она считает, что это смущает. Сами имена не звучат глупо, но будет что-то вроде "Хейли Бэйли", а не "Дини Феттучини".

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Он утверждает, что это не "достаточно веская" причина для того, чтобы она оправдывала отказ брать его фамилию, говоря, что она "заходит слишком далеко в "неловкой" части". Он добавил: "Я подумал, что это глупая причина, и был раздражен, что это была причина, я сказал ей об этом, и это вызвало спор".

Отвечая на его сообщение, один из пользователей сказал: "Каждый раз, когда она встречает кого-то, они могут отреагировать на эту рифму. Каждый раз. У него есть потенциал стать тем, чем она известна, - милым рифмующимся именем. Она этого не хочет".

Другой пользователь добавил: "Во-первых, это традиция с довольно женоненавистнической историей. Во-вторых, неважно, по какой причине. Она не хочет менять свое имя. Разговор окончен". Третий пользователь сказал: "Очевидно, вас это волнует. Если бы вам было все равно, ее причины не имели бы значения. Ей придется жить с этим до конца своей жизни".

Еще один пользователь добавил: "Она не говорит, что твое имя смущает. Она говорит, что иметь рифмующееся имя смущает. Ты принимаешь это на свой счет, когда оно не личное. Фамилия Ларсон совершенно нормальна и не смущает. Карсон Ларсон хотя? Это не конец света, но я бы тоже не хотел рифмующегося имени, и оно не имело бы ничего общего с самой фамилией".

Ссоры из-за имен - другие случаи

Женщина случайно назвала своих близнецов именами двух известных любовников. Теперь над ней насмехаются.

Мамочка искала какие-то уникальные имена. Во время беременности она "влюбилась" в "Песню Ахилла" - роман американской писательницы Мэдлин Миллер, который вышел в 2011 году. Впрочем, женщина прочитала лишь аннотацию к нему. Действие происходит в эпоху греческого героизма, история рассказывает об отношениях Патрокла и Ахилла, от их первой встречи до подвигов во время Троянской войны.

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