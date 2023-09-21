Жених чувствовал, что его невестка всегда недолюбливала его, поскольку она даже почти не разговаривала с ним.

Мужчина был в ярости, когда проснулся от того, что его невестка брила ему бороду, пока он спал. Он восемь лет отращивал волосы на лице и чувствовал, что его личное пространство было нарушено. Ситуацию еще больше усложняло то, что вскоре он собирался жениться на своей партнерше.

Он объяснил, что, хотя он и его невеста были "счастливо" помолвлены в течение прошлого года, их отношения всегда осложнялись из-за сестры невесты. Это потому, что они постоянно рассказывали друг другу все, включая личные подробности о детстве будущего жениха. После ссоры из-за бороды, закончившейся разбитым бокалом, мужчина проснулся и обнаружил, что невестка держит бритву у его лица, пишет mirror.

Жених всегда чувствовал, что его невестка всегда недолюбливала его, поскольку она даже почти не разговаривала с ним. Он также сказал, что иногда ему казалось, что отношения сестер были властными. Все дошло до апогея однажды ночью, когда мужчина и его партнерша начали спорить из-за его "очень густой" восьмилетней бороды. Будущая невеста вышла после того, как ей сказали, что борода останется здесь, и на выходе разбила бокал с вином и тарелку.

Видео дня

"В итоге я заснул на диване и проснулся около 4 утра от того, что Салли с бритвой пыталась сбрить мне бороду, поэтому я оттолкнул ее от себя", - написал он на Reddit. "Затем Лекси* (невеста) побежала проверить Салли, пока я смотрел на большое пятно, которое Салли вынула из моей бороды, затем я пошел наверх и собрал сумку, пока Лекси кричала на меня за то, что я причинил вред Салли. Я сказал, что свадьба отменяется, а она вышла из дома и проехала час до дома моих родителей, где я остановился после инцидента".

"Позже я получил сообщение от Салли, в котором говорилось, что я поступил эгоистично из-за того, что не сбрил бороду, потому что, когда я нападаю на Лекси, это кажется странным. Я не ответил ей. Моя семья думает, что мне следует разорвать отношения, но ее семья сказала, что мне следует просто сбрить все это и двигаться дальше. Так что же мне делать и ошибаюсь ли я?"

Затем он предоставил несколько дополнительных подробностей, объяснив, что в последующие дни он получил множество сообщений от своей бывшей, в которой она умоляла его не уходить и утверждала, что она беременна. После получения множества сообщений с утверждениями о том, что бывшая партнерша пыталась покончить с собой, позже было подтверждено, что женщину поместили в психиатрическое отделение на две недели.

Люди на Reddit потеряли дар речи из-за поведения двух женщин. "Драма и самообман обоих только что показали вам, каким будет ваше будущее, если вы женитесь на этой девушке и ее страшной сестре", - написал один человек. "Лекси звучит очень незрело, и у нее ужасные границы, когда дело касается ее сестры и ваших отношений", - сказал другой. Третий добавил: "Хорошо. Итак, позвольте мне понять это правильно. На вас напали, и вы задаетесь вопросом, неправы ли вы, что не хотите жениться? Нет, вы не правы".

Мужчина обновил сообщение, сказав, что он благодарен людям за поддержку, и сказал, что отменил свадьбу и на всякий случай попросил слесарей поменять замки в их доме.

Он добавил: "Место проведения свадьбы не может быть возвращено, но его в любом случае должны были оплатить ее родители, так что меня это не волнует. Я также связался со своими адвокатами".

Инциденты на свадьбах - другие случаи

26-летняя девушка рассказала на Reddit о том, что она в истерике и слезах убежала со своей же свадьбы. Все произошла из-за унизительного "подарка", который для нее подготовили родители.

"Это была настоящая катастрофа. В моей стране принято показывать на свадьбах милые видео. Обычно в этих видеороликах вы видите свои фотографии из прошлого. Дело в том, что я очень неуверена в себе. Когда я была подростком, я была ужасной и толстой, поэтому в школе надо мной издевались", - призналась девушка.

Вас также могут заинтересовать новости: