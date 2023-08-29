Отмечается, что солдат служил в американских экспедиционных войсках.

Мужчина обнаружил милое письмо солдата к своей матери, которое было спрятано более 100 лет. Реликвию обнаружили во время ремонта в доме, который семья недавно купила у бабушки его жены.

Снимая старый ковер, мужчина был потрясен, обнаружив письмо американского солдата, отправленного во Францию в 1917 году. На потрепанном письме, первоначально отправленного "На нынешней службе в американском экспедиционном корпусе", написано: "Моя дорогая мама. Просто несколько строк, чтобы сообщить, что со мной все в порядке и я чувствую себя хорошо". К сожалению, тект плохо сохранился.

"Вчера открылась наша Y.M.C.A, и это, конечно, удобная вещь. У нас прекрасная погода [недостаточно ясно, чтобы прочитать] и мы работаем [недостаточно ясно, чтобы прочитать]. Я мало о чем могу написать. [недостаточно ясно, чтобы читать] корабль [недостаточно ясно, чтобы читать] такие строгие. Конечно, и пишите, как можно чаще. С любовью, Дж. М. Паркер. A.&.F. Через Нью-Йорк. Франция", - было написано в письме.

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Когда он впервые обнаружил письмо, он предположил, что оно было отправлено двоюродным дядей бабушки, но позже обнаружил, что оно было от предыдущего жильца дома.

"Мы нашли это письмо в доме, который только что купили у бабушки моей жены. Оно лежало под ковром, так что оно в приличном состоянии, учитывая, что оно прожило черт знает сколько лет. Она жила в нем с 1962 года, и у нее есть вещи, принадлежащие нескольким поколениям. Мы сначала предположили, что его прислал ее покойный прапрадедушка, доктор Ральф Пауэрс, который служил (и в конечном итоге умер в России) во время службы в качестве члена Американского экспедиционного корпуса. Оказывается, его прислал доктор Джордж М. Паркер. Он жил в этом доме до бабушки моей жены. Дико!", - поделился мужчина в сети.

Комментируя находку, один впечатленный пользователь сказал: "На фирменном бланке написано "Действующая служба", поэтому мне интересно, находился ли автор на действительной военной службе и писал домой своей маме, а затемненные места были местом, где они подвергали цензуре исходящую корреспонденцию, поскольку они, Американские экспедиционные силы (АЭФ) под командованием генерала Джона Першинга были вооруженными силами, которые США отправили в Европу во время Первой мировой войны".

Но это было не единственное "сокровище", которое он нашел во время ремонта: он также наткнулся на коллекционную бейсбольную карточку Брукса Робинсона, спрятанную внутри стены. Он добавил: "Карточка принадлежала моему тестю. Он сказал, что играл на чердаке прямо над тем местом, где она была найдена. Он даже помнит конкретную карту. Довольно впечатляющая память, чтобы вспомнить что-то относительно малоизвестное, произошедшее 60 лет назад!"

Один из пользователей ответил: "Потрясающая находка! Очень востребованный предмет для коллекционеров! Вперед, Иволги, мистер Гувер, величайший защитник третьей базы в истории Высшей лиги! Могу себе представить, как ребенок потерял эту карточку и месяцами искал повсюду. И я готов поспорить, что он до сих пор сожалеет о том дне, когда она пропала. Интересно, насколько велика была вся его коллекция и торговал ли он ею на детской площадке".

Ранее УНИАН писал, что мужчина решил отомстить детям, которые мешали ему нормально выспаться. Он приклеил монету номиналом в 2 евро перед детской горкой, чтобы дети сразу ее увидили.

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