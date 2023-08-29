Женщина не хочет вступать с ним в конфликт.

У одной женщины квартира так сильно трясется по ночам из-за шумного соседа, что ее дни портятся.

Как пишет mirror, в своем отчаянном призыве к решению этой проблемы анонимная женщина, живущая в старом доме с плохой звукоизоляцией, написала на Reddit: "Мой сосед наверху включает громкую музыку с низкими басами после полуночи до 3 часов ночи через день. Я не могу спать. При этом звук громкий, и моя кровать словно дрожит. Из-за этого я плохо функционирую в течение дня".

Переезд невозможен из-за ее арендного договора, и, несмотря на то, что ее покой нарушает отвратительная музыка, она даже готова договориться о времени, когда играет музыка, вместо того, чтобы вообще выключать ее. Она говорит: "Он целый день включает громкую хардкорную музыку. Если это не время моего сна, скажем, с 23:00 до 7 утра, я с этим смирюсь".

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Никакие обсуждения с арендатором пока не помогли ситуации: женщина постучала в дверь шумного соседа, чтобы попытаться обсудить решение, а он заклеймил ее как "сумасшедшую". Были отправлены вежливые письма и с домовладельцем связались, но ничто не помогает ситуации, в результате чего жительница рассматривает единственный вариант, который она не пробовала, - вызов полиции.

"Может, это и не поможет, - говорит она, - "Он крупный мужчина, а я одинокая женщина, живущая одна. Я не хочу вступать с ним в конфронтацию после ухода полиции. У нас общий почтовый ящик у общей входной двери. Я не чувствую себя хорошо, когда случайный мужчина чувствует враждебность ко мне".

Предлагая поддержку и ободряя сытую по горло женщину, один человек посоветовал: "Звоните в полицию. Каждый раз. Во всяком случае, у них будет запись о том, сколько раз им придется приходить к нему домой. В конце концов, вы сможете использовать эту запись".

Другой человек предложил пойти по пути мести и сказал: "Узнайте, когда он спит, и включите в это время громкую музыку, поставьте большой динамик прямо к стене. Сделайте его жизнь невыносимой".

Конфликты с соседями - другие случаи

Один домовладелец решил мелко отомстить соседским детям, которые слишком любили шуметь рано утром и мешали ему нормально выспаться. Своей не слишком зрелой выходкой мужчина похвастался на форуме.

Мужчина рассказал, что взял монету номиналом в 2 евро и приклеил ее прямо перед детской горкой на том месте, где детишки сразу ее увидят. В течение следующих двух часов дети пытались отковырять приклеенную монету, чтобы разбогатеть на эти 2 евро. Но все зря.

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