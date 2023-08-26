Люди на форуме разделились во мнениях, насколько допустима выходка мужчины.

Жизнь в плотной городской застройке может означать, что вы должны привыкнуть к шуму вокруг себя и другим выходкам соседей. Ведь вы мало что можете сделать, даже если вас это очень раздражает. Особенно неприятно, когда вы просто хотите отдохнуть на выходных, но у соседей другие планы.

Один домовладелец решил мелко отомстить соседским детям, которые слишком любили шуметь рано утром и мешали ему нормально выспаться. Своей не слишком зрелой выходкой мужчина похвастался на форуме Reddit.

"Итак, было воскресенье. Я вернулся с вечеринки в субботу, будучи очень уставшим. И те дети пошли в сад и начали кричать в 8 утра", – пожаловался он в свое оправдание.

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Мужчина рассказал, что взял монету номиналом в 2 евро и приклеил ее прямо перед детской горкой на том месте, где детишки сразу ее увидят. В течение следующих двух часов дети пытались отковырять приклеенную монету, чтобы разбогатеть на эти 2 евро. Но все зря.

"Их отчаянные крики и плач были музыкой для моих ушей. Они получили деньги? Нет. Я не гордился собой, но это дерьмо было забавным. Конечно, они все еще шумят по утрам, но я получил то, чего хотел", – рассказал мужчина, уточнив, что позже монету он сам отковырял, воспользовавшись ножом.

В комментариях люди разделились: одни считали, что это смешно, а другие говорили, что недовольный горожанин был не прав. Один пользователь форума отметил, что 8 утра - это не так уж и рано, поэтому дети имеют полное право играть в саду.

"Возможно, вы устали от вечеринки накануне вечером, но это ваше дело. Беруши недорогие, многие из них стоят около 2 евро", – отметил пользователь.

Как писал УНИАН, люди нередко прибегают к мелкой мести, когда окружающие каким-то образом им мешают, но на нарушение закона их действия не тянут. Например, мы рассказывали, что женщина за несколько часов до свадьбы получила анонимное сообщение, после которого решила отомстить жениху.

В ином случае девушка решила отомстить бойфренду после того, как он устроил ей "пранк". То, что он вытворил, не поддается никакой логике.

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