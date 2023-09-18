Мужчина не доверял своей невесте, поэтому нанял частного детектива, чтобы тот проследил за ней. Она каждый год уезжала со своими друзьями на отдых, из-за чего мужчину не покидало неприятное ощущение, что она, возможно, задумала что-то плохое.
Жениху "глубоко стыдно" за то, что прибег к крайним мерам, но детектив подтвердил его подозрения. Теперь он сожалеет, что "подсматривал и недостаточно доверял ей", но он не знает, лучше признаться или уйти ничего не объясняя.
"Мы с невестой вместе уже пять лет. Каждый год она ездит в поездку только для девочек со своими близкими подругами. Что-то внутри меня беспокоило по поводу этих поездок. Возможно, это были небольшие изменения в ее поведение после этого или загадочные разговоры, которые я подслушивал. Вместо того, чтобы напрямую обсудить с ней, я сделал то, за что мне очень стыдно. Я нанял частного детектива, чтобы тот присмотрел за ней во время поездки. Я получил результаты несколько дней назад, и, как бы мне ни было жаль, что я нарушил ее конфиденциальность, мои подозрения не были беспочвенными. Частный детектив представил доказательства ее неверности. Это разбило мне сердце. Теперь меня охватили эмоции. С одной стороны, я глубоко сожалею о том, что шпионил и не доверял ей настолько, чтобы говорить об этом. С другой стороны, предательство с ее стороны кажется еще более значимым. Я люблю ее, но больше не вижу совместного будущего. Как мне выйти из этой ситуации? Признаться ли в слежке? Или просто разойтись, не раскрывая причины?", - рассказал мужчина в соцсетях.
Позже сообщил, что старался "подходить к делу по-взрослому", дал девушке возможность рассказать правду и спросил, "есть ли что-нибудь, чем она хотела бы поделиться о своей поездке", на что, по его словам, она была в восторге, заставив его усомниться в своих чувствах.
"Имея доказательства, я рассказал ей об этом. Она была ошеломлена и сразу же спросила, откуда я это знаю. Я сказал ей правду, что нанял частного детектива. Она была в ярости. Я никогда не видел ее такой злой за все годы, что мы провели вместе. Кроме того, чувствуя, что это правильный поступок, я поделился доказательствами с парнем одной из ее подруг, чтобы он знал о случившемся. Нам обоим было ясно, что наши отношения достигли критической точки. Мы расстались сразу же. Несмотря на то, что это был мой дом, который я оплачивал для нас, я поселился в отеле, попросив ее собрать вещи и уехать", - поделился обманутый жених.
Многие люди поспешили похвалить действия убитого горем мужчины. Один из пользователей написал: "Я бы не рассказывал ей, откуда я знаю. Но спасибо за то, что сказали другому мужчине".
Еще один пользователь соцсетей сказал: "Она полностью раскрыла свой характер, к счастью, вы не поженились".
Ранее УНИАН писал, что женщина рассказала о том, как она и ее жених хитро проучили его родителей. Они заставляли их завести ребенка, не слушая доводы и не принимая отказ. В итоге жених и невеста устали им что-то объяснять.