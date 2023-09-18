Мужчина был убит горем, когда его подозрения оправдались.

Мужчина не доверял своей невесте, поэтому нанял частного детектива, чтобы тот проследил за ней. Она каждый год уезжала со своими друзьями на отдых, из-за чего мужчину не покидало неприятное ощущение, что она, возможно, задумала что-то плохое.

Жениху "глубоко стыдно" за то, что прибег к крайним мерам, но детектив подтвердил его подозрения. Теперь он сожалеет, что "подсматривал и недостаточно доверял ей", но он не знает, лучше признаться или уйти ничего не объясняя.

"Мы с невестой вместе уже пять лет. Каждый год она ездит в поездку только для девочек со своими близкими подругами. Что-то внутри меня беспокоило по поводу этих поездок. Возможно, это были небольшие изменения в ее поведение после этого или загадочные разговоры, которые я подслушивал. Вместо того, чтобы напрямую обсудить с ней, я сделал то, за что мне очень стыдно. Я нанял частного детектива, чтобы тот присмотрел за ней во время поездки. Я получил результаты несколько дней назад, и, как бы мне ни было жаль, что я нарушил ее конфиденциальность, мои подозрения не были беспочвенными. Частный детектив представил доказательства ее неверности. Это разбило мне сердце. Теперь меня охватили эмоции. С одной стороны, я глубоко сожалею о том, что шпионил и не доверял ей настолько, чтобы говорить об этом. С другой стороны, предательство с ее стороны кажется еще более значимым. Я люблю ее, но больше не вижу совместного будущего. Как мне выйти из этой ситуации? Признаться ли в слежке? Или просто разойтись, не раскрывая причины?", - рассказал мужчина в соцсетях.

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Позже сообщил, что старался "подходить к делу по-взрослому", дал девушке возможность рассказать правду и спросил, "есть ли что-нибудь, чем она хотела бы поделиться о своей поездке", на что, по его словам, она была в восторге, заставив его усомниться в своих чувствах.

"Имея доказательства, я рассказал ей об этом. Она была ошеломлена и сразу же спросила, откуда я это знаю. Я сказал ей правду, что нанял частного детектива. Она была в ярости. Я никогда не видел ее такой злой за все годы, что мы провели вместе. Кроме того, чувствуя, что это правильный поступок, я поделился доказательствами с парнем одной из ее подруг, чтобы он знал о случившемся. Нам обоим было ясно, что наши отношения достигли критической точки. Мы расстались сразу же. Несмотря на то, что это был мой дом, который я оплачивал для нас, я поселился в отеле, попросив ее собрать вещи и уехать", - поделился обманутый жених.

Многие люди поспешили похвалить действия убитого горем мужчины. Один из пользователей написал: "Я бы не рассказывал ей, откуда я знаю. Но спасибо за то, что сказали другому мужчине".

Еще один пользователь соцсетей сказал: "Она полностью раскрыла свой характер, к счастью, вы не поженились".

Ранее УНИАН писал, что женщина рассказала о том, как она и ее жених хитро проучили его родителей. Они заставляли их завести ребенка, не слушая доводы и не принимая отказ. В итоге жених и невеста устали им что-то объяснять.

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