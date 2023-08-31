Примечательно, что именно подозрение в измене является самой распространенной причиной обращений к частным детективам.

Неверность или измена могут иметь разрушительные последствия для отношений, и никто не захочет оказаться в ситуации, когда ваш партнер делает это долгое время за вашей спиной. Частный детектив поделился ключевыми признаками, на которые стоит обратить внимание, если увидели "первых ласточек".

Как рассказал изданию The Mirror частный детектив Джек Чарман, наиболее распространенными признаками измены партнера являются чрезмерная защита личного телефона, удаленность и проведение большей части времени вне дома. Также на измену могут указывать следующие признаки:

очистка интернет-истории на домашнем компьютере,

сокрытие информации о банковском счете и телефонных счетах,

партнер не отвечает на телефонные звонки или отвечает на текстовые сообщения в другой комнате,

партнер постоянно работает допоздна,

внезапно проводит много времени в спортзале,

отношения стали менее интимными,

партнер переводит любые обвинения в ваш адрес.

По словам частного детектива, главное для человека – научиться доверять своим инстинктам и преодолеть страх перед правдой.

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"Так много людей годами прячут головы в песок. Некоторые никогда не уйдут, но если обратить внимание на эти вещи, жизнь начнет двигаться в правильном направлении", – подчеркнул он.

Еще один совет, которым делится Джек, – присмотреться, ведет ли ваш партнер двойную жизнь.

"Опять же, это очень похоже на приведенный выше сценарий, но часто субъект имеет более социопатическое поведение, ложь больше и сложнее", – сказал он.

Примечательно, что именно подозрение партнера в измене является самой распространенной причиной обращений людей к частным детективам.

Женщина узнала об изменах жениха накануне свадьбы и проучила его

Женщина узнала об изменах своего жениха, с которым прожила шесть лет, накануне долгожданной свадьбы. Ей написала сообщение женщина, прикрепив скриншоты сообщений от жениха. Причем переписка была датирована "от нескольких месяцев до нескольких дней назад".

Невеста чувствовала себя оскорбленной, но на утро свадьбы точно знала, что будет делать. Она оригинально проучила жениха-изменщика.

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