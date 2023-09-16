Они годами объясняли, почему не хотят становиться родителями, но аргументы не помогали.

Женщина рассказала о том, как она и ее жених хитро проучили его родителей. Они заставляли их завести ребенка, не слушая доводы и не принимая отказ. В итоге жених и невеста устали им что-то объяснять.

"С тех пор, как мы помолвлены, вся его семья изо всех сил старалась заставить нас завести ребенка. Мы решили не заводить детей из-за проблем со здоровьем и психическими заболеваниями у его и моих родственников. Мы не хотим передавать эти недуги ребенку", - написала женщина на Reddit.

Жених и невеста говорили, что если однажды они и решат завести ребенка, то возьмут его из детдома. Однако родители мужчины устроили настоящую истерику. Они кричали, что из-за этого "оборвется" их род. При этом родители были в ярости от того, что неродной внук или внучка получит их фамилию.

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"Что ж, они не успокаиваются. Но мы все равно хотим пожениться и устали от всей этой драмы. Поэтому мой жених решил, что хочет взять мою фамилию после свадьбы", - призналась женщина.

Реакция сети

В комментариях пользователи оценили идею жениха и невесты. Юзеры пишут:

"Скажите им, что если они так сильно хотят ребенка, то пускай рожают его сами"

"Вам нужно сбежать в другой конец страны от его идиотской семьи"

"Я считаю, что это месть на высочайшем уровне, а не просто мелкая месть".

Напомним, ранее на Reddit появилась история о том, что невеста в слезах сбежала со свадьбы из-за унизительного "подарка".

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