Чистка подушек не обязательно должна быть сложной задачей.

Подушки собирают омертвевшую кожу и пылевых клещей, поэтому важно уделять им особое внимания. Чистка постельного белья может быть простой задачей, но подушки нужно уметь правильно стирать.

Издание Martha Stewart выяснило секреты, как правильно стирать подушки.

Как часто стирать подушки

По словам Брайана Сансони из Американского института уборки, подушки следует чистить не реже одного раза в три-шесть месяцев. Некоторые подушки, например из пены с эффектом памяти, не подлежат машинной стирке, и их следует чистить вручную по мере необходимости.

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Как стирать подушки в стиральной машинке

Большинство подушек, в том числе с наполнителем из хлопка, перьев, пуха и волокна, можно стирать в стиральной машине в теплой воде на деликатном режиме. Независимо от материала, всегда сначала читайте инструкции на этикетке, так как некоторые подушки могут иметь особые рекомендации по стирке и сушке, говорит Алисия Соколовски, президент и исполнительный директор компании AspenClean.

Как в домашних условиях почистить подушку:

Снимите с подушек наволочки или защитные чехлы. Предварительно обработайте пятна, налив небольшое количество натурального моющего средства на проблемные участки. Положите две подушки в стиральную машину, чтобы сохранить баланс во время стирки. Добавьте натуральное моющее средство и 1/2 стакана белого уксуса в дозатор для моющих средств. Выберите деликатный режим. Стирайте в холодной воде, чтобы предотвратить комкование наполнителя. После стирки выньте подушки из стиральной машины и аккуратно выжмите лишнюю воду. Поместите подушки в сушилку с шариками для сушки, чтобы подушки распушились и сохранили свою форму. Сушите на низких температурах, чтобы защитить наполнитель от повреждений. После высыхания распушите подушки, чтобы вернуть им форму.

Как помыть подушку

Некоторые подушки, например из пены с эффектом памяти, не подлежат машинной стирке, и их следует чистить вручную. Вместо машинной стирки Соколовски рекомендует чистить подушки из пены и латекса в чистой ванне или тазике.

Инструкция, как почистить подушку вручную:

Снимите с подушек наволочки или защитные чехлы. Наполните чистую ванну или таз теплой водой, чтобы подушки были погружены в нее. Добавьте в воду небольшое количество натурального моющего средства, а затем 1/2 стакана белого уксуса. Помешайте воду, чтобы смешать ее с моющим средством, и положите подушки в воду. Аккуратно отожмите подушки, обращая внимание на все испачканные участки. Для точечной очистки используйте мягкую щетку. Слейте воду, затем наполните таз чистой водой. Тщательно прополощите подушки, пока не вымоется все моющее средство. После полоскания аккуратно отожмите излишки воды из подушек, но не выкручивайте. Разложите чистые полотенца на ровной поверхности. Положите подушки на полотенца, чтобы они высохли на воздухе. Следите за тем, чтобы подушки сохраняли правильную форму. Во время сушки периодически поворачивайте подушки, чтобы обеспечить равномерное высыхание.

Как убрать запах с подушки

Если после стирки на подушках остался неприятный запах, попробуйте удалить его с помощью солнца.

"Поместите подушки на несколько часов под прямые солнечные лучи на свежем воздухе. Не забывайте переворачивать подушки, чтобы все стороны оказались на солнце", - говорит Соколовски.

Если это не помогло, то посыпьте подушки содой и оставьте на несколько часов. Затем стряхните излишки и удалите остатки с помощью пылесоса.

Как часто менять подушку

Подушки следует менять каждые полтора-два года, поскольку на них могут скапливаться бактерии, а используются они обычно ежедневно, говорит Кэти Кохун, директор по франчайзингу компании Two Maids. Этот срок подтверждает и Американский фонд борьбы с астмой и аллергией, хотя важно отметить, что некоторые виды подушек могут служить дольше.

Ранее УНИАН писал, как часто нужно стирать наволочки.

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