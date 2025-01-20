Скорее всего, вы не стираете наволочку достаточно часто - вот идеальный график

Все знают о том, что необходимо регулярно стирать постельное белье, однако задумывались ли вы над тем, нужно ли стирать наволочки чаще, чем другие элементы белья. Из-за того, что вы каждую ночь лежите на подушке, наволочка больше подвержена загрязнению, чем остальное постельное белье, пишет Better Homes & Gardens.

Поэтому эксперты по стирке рассказали, как часто нужно стирать наволочки и поделились советами по правильной стирке.

Почему нужно чаще стирать наволочки

В частности штатный ученый и эксперт по уборке компании Clorox Мэри Гальярди отмечает, что важно часто стирать наволочку, ведь на ней постоянно накапливается пот, жир от волос и кожи, перхоть, грязь с тела и даже слюна. Также наволочку важно стирать, чтобы защитить саму подушку.

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"Частицы пыли, чешуйки кожи, грязь и аллергены могут проникать сквозь наволочку и ткань подушки в ее наполнитель, уменьшая ее высоту, особенно если вы не используете защитный чехол", - объяснила Гальярди.

Также владелица Kraft Pillow Service Ванесса Крафт отмечает, что скопление частиц, таких как пылевые клещи, может вызвать аллергию и астму. Особенно вам нужно чаще стирать наволочку, если вы спите с домашним любимцем, который каждую ночь оставляет шерсть и перхоть на вашем постельном белье.

Как часто нужно стирать наволочки

Эксперты рекомендуют стирать наволочки минимум раз в неделю, а в идеале - дважды в неделю.

"До 1 миллиона пылевых клещей могут полакомиться отмершей кожей, которую вы производите за один день. А как насчет биологических жидкостей - среднестатистический человек производит 26 галлонов пота в постели за год. Есть и другие жидкости, такие как масло и слюна. Вот почему очень важно стирать наволочку дважды в неделю", - подчеркнула Крафт.

По словам ученого по уходу за тканями в P&G Кимберли Ромин, даже умывание перед сном не удалит всю грязь и макияж, которые могут оставаться на постельном белье. Поэтому если вы не стираете все постельное белье каждую неделю, то старайтесь хотя бы стирать наволочки несколько раз.

Другие советы по стирке

Ранее эксперт рассказала, как быстро постирать белые носки. По ее словам, для этого понадобится два обычных кухонных ингредиента, которые могут быстро справиться с грязью.

Также эксперт по стирке рассказал, как правильно дезинфицировать одежду из секонд-хендов. Он отметил, что для этого можно использовать отпариватель для одежды или постирать вручную.

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