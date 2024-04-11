Он входит в сборник рецептов Джейми "Чудеса на одной сковородке".

Если времени на выпечку не много, а в холоднике залежалась плитка белого шоколада, можно попробовать приготовить "на скорую руку" пирог от британского повара Джейми Оливера.

Речь идет о морковном лакомстве из сборника рецептов "Чудеса на одной сковородке", которое пропечется за 12 минут. Время его приготовления должно занять не более 30 мин времени, со всеми этапами подготовки. Детали процесса описал Express.

Пирог сворачивается в рулет, а затем покрывается смесью белого шоколада и сливочного сыра. Таким образом достигается сливочный вкус в комбинации с ноткой лайма или лимона. Для приготовления нам понадобится: неглубокая сковорода или противень, блендер/комбайн, а также бумага для выпечки.

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Ингредиенты на морковный пирог Джейми Оливера: 200 г моркови, 180 г легкого сливочного сыра, 100 г муки высшего сорта, 100 г белого шоколада, 100 г светло-коричневого сахара (плюс две столовые ложки для посыпки), 3 штуки крупных яиц, три кусочка засахаренного имбиря, один лайм/лимон, оливковое масло.

Как готовить пирог с белым шоколадом - этапы

Разогреть духовку до 180 градусов. Слегка смазать противень или сковородку маслом и застелить бумагой для выпечки. Моем морковь, разрезаем на половинки. Далее измельчаем соломкой вручную или же бросаем в комбайн. Добавляем к моркови коричневый сахар и муку. Затем натираем цедру с лимона или лайма, добавляем. Плюс даем три столовые ложки оливкового масла. Взбиваем блендером до однородной массы. Выливаем полученное тесто в форму для выпекания, ставим на 12 минут в духовку. Как только пирог будет готов, переворачиваем его на чайное полотенце, снимаем бумагу. Ждем, пока остынет. Далее скручиваем бисквит короткими концами полотенца, чтобы он держал форму. Половину белого шоколада выложить в миску и растопить в микроволновой печи, затем мелко нарезать имбирь и смешать с шоколадом, соком лайма/лимона и сливочным сыром. Когда пирог полностью остынет, посыпьте его дополнительно коричневым сахаром, выложите поверх шоколадную смесь.

Для подачи смажьте бисквит сиропом из стеблевого имбиря и посыпьте оставшимся белым шоколадом.

Лимонный пирог Джейми - еще одна выпечка на 30 мин

Также звездный шеф британской кухни известен еще одним простым пирогом, который по текстуре будет напоминать бисквит французов и португальцев. Джейми говорит, несмотря на простоту выпечки, десерт очарует тех, кто любит апельсиновую и цитрусовую нотку. Легкости добавляет то, что на пирог надо уже готовое слоеное тесто - месить его самостоятельно не надо.

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